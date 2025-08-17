Kunden von Kaufland, Lidl & Co. müssen nun genau hinschauen – es betrifft vor allem Süßigkeiten!

Immer mehr Menschen greifen zu Produkten ohne klassischen Zucker, die stattdessen Zuckeraustauschstoffe enthalten. Insbesondere in den Regalen von Kaufland, Lidl und Co. finden sich zahlreiche Alternativen wie Riegel, Gummibärchen oder Bonbons.

Doch Verbraucher sollten vorsichtig sein: Einige dieser Produkte können bereits in kleinen Mengen abführend wirken. Das zeigt ein aktueller Marktcheck.

Produkte von Kaufland, Lidl & Co. betroffen

Die Verbraucherzentrale Hamburg warnt nämlich vor Süßigkeiten, die statt Zucker Zuckeraustauschstoffe wie Maltit oder Sorbit enthalten. Diese Stoffe können bereits in kleinen Mengen Durchfall verursachen. Ein Marktcheck enthüllte, dass 16 untersuchte Produkte – darunter Riegel und Gummibärchen – teils mehr als zehn Prozent Zuckeraustauschstoffe enthalten. Ab dieser Menge ist ein Warnhinweis vorgeschrieben.

+++Hype-Produkte bald auch bei Edeka, Kaufland & Co.? Experte wird deutlich+++

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

„Auf einigen Verpackungen ist der Warnhinweis jedoch kaum zu entdecken“, kritisiert Jana Fischer von der Verbraucherzentrale Hamburg. Selbst geringe Mengen der Stoffe genügen, um bei empfindlichen Konsumenten Beschwerden auszulösen. Produkte von Kaufland, Lidl und Co. enthalten zumeist Polyole wie Maltit und Sorbit – wichtige Auslöser von Nebenwirkungen.

Kennzeichnung oft unzureichend

Den höchsten Gehalt an Zuckeralkoholen zeigte ein Minzbonbon mit 97 Prozent Sorbit. Auch Proteinriegel, Schokolade und WineGums von Grenade oder De Bron überschreiten schnell die kritischen Werte. „Solche Mengen versteht niemand unter einem übermäßigen Verzehr“, sagt Fischer. Berichte Betroffener häufen sich, auch über Produkte von Kaufland, Lidl und Co.

Mehr Themen, die dich interessieren könnten:

Einige Fruchtgummis wie „Original Garten Bären Leichte Bären“ kennzeichnen klar die Verzehrgrenze, oft bei fünf Stück. Packungen anderer Marken aus Kaufland, Lidl und Co. bieten solche Informationen aber nicht. Verbraucher verlangen deutlichere Hinweise, um Beschwerden zu vermeiden. Sie wünschen sich mehr Transparenz von Herstellern wie Kaufland, Lidl & Co.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.