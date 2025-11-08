Kunden von Kaufland, Lidl und Co. trifft an der Kasse der Schlag – jetzt erfahren sie es

Pflanzliche Produkte sind nicht mehr nur besser für die Umwelt, sondern auch für den Geldbeutel – und das deutlich. Laut einer aktuellen Studie von ProVeg sparst du 2025 durchschnittlich fünf Prozent gegenüber herkömmlichen Lebensmitteln.

Bei einer Untersuchung in 153 Filialen von acht großen Supermarktketten zeigte sich: In sieben von acht Ketten ist der Einkaufswagen mit pflanzlichen Produkten günstiger als der mit tierischen. Lidl ist dabei Spitzenreiter mit einer Ersparnis von satten 18 Prozent. Lediglich bei Netto kostet der vegane Warenkorb noch etwas mehr.

Günstige Alternativen bei Kaufland und Lidl

Besonders hohe Preisvorteile erzielt der clevere Käufer bei Milchalternativen, pflanzlichen Burgern, veganem Aufschnitt und Scheibenkäse. Fischstäbchen- und Frischkäse-Ersatz bleiben hingegen oft teurer.

Kaufland und Rewe punkten hinsichtlich Auswahl: Hier stehen die veganen Alternativen besonders breit und zahlreich im Regal. Das sieht bei Aldi Nord und Aldi Süd weniger gut aus. Die Verfügbarkeit entscheidet letztlich, wo du wirklich sparen kannst – ohne passende Produkte, kein Spar-Tipp.

Großer Preisvorteil: So funktioniert’s

Mit einigen Tricks wird aus dem Aufpreis ein echter Preisvorteil. Wichtig: Nicht auf Sonderangebote warten, sondern den konsequenten Wechsel zu pflanzlichen Alternativen durchziehen. Packungsgrößen bei Fruchtjoghurt und Hafermilch genau prüfen. Achte auf den Grundpreis, also den Preis pro Kilogramm oder Liter. Kaufland und Lidl bieten oft gute Eigenmarken zu niedrigen Preisen, also weiterschauen!

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

In Kombination mit cleverem Verpackungsmanagement kannst du bei Kaufland und Lidl viel Geld sparen. Große Packungen reduzieren häufig den Preis pro Gewichtseinheit. Aber Vorsicht: Nicht jede XXL-Verpackung bietet tatsächlich einen Vorteil – immer Preise vergleichen!

Mehr Themen:

Wer auf pflanzliche Alternativen umsteigt, erzielt 2025 nicht nur Nachhaltigkeits-Punkte, sondern spart aktiv den ein oder anderen Euro. Mit Grundpreisrechnen, Eigenmarken-Fokus und den richtigen Großpackungen kannst du deine Kasse schonen. Kaufland und Lidl machen den Spar-Trick am leichtesten – clever einkaufen zahlt sich hier doppelt aus!