Kunden wollen bei Kaufland, Lidl und Co. Bargeld abheben – sie hätten es besser lassen sollen 

Es gibt viele Möglichkeiten, Bargeld zu bekommen. Neben Geldautomaten bieten Supermärkte wie Kaufland, Lidl und Co. diese Dienstleistung an. Doch Kunden müssen oft Bedingungen erfüllen. Mindestumsätze sind dabei üblich.

Lidl senkte zum Beispiel den Mindest-Betrag auf symbolische 0,99 Euro. Ganz ohne Einkauf gibt es jedoch kein Bargeld. Auch bei Kaufland und Co. gibt es ähnliche Regeln.

Kaufland, Lidl und Co.: Achtung vor diesen versteckten Regeln

Zusätzlich zu den Mindestumsätzen gibt es Limits. Meist können Kunden maximal 200 Euro pro Vorgang abheben. Diese Begrenzung gilt beispielsweise bei Netto, Aldi-Süd, Lidl, Edeka, Rewe und Penny. Wer mehr Geld benötigt, kommt um den Gang zum Automaten nicht herum. Auch spontane Auszahlungen ohne Einkauf sind nicht möglich. „Futurezone“ fasst zusammen, wieso du außerdem lieber kein Bargeld bei Kaufland, Lidl und Co. abheben solltest.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Kassensysteme in Supermärkten haben oft technische Schwächen. Ein überlastetes Terminal kann den gesamten Vorgang blockieren. Kaufland, Lidl und Co. sind außerdem an Öffnungszeiten gebunden. Geldautomaten hingegen sind robuster und rund um die Uhr verfügbar. Das macht sie für viele Nutzer praktischer und zuverlässiger.

Ein weiterer Nachteil: Bargeldabhebungen in Supermärkten werden dokumentiert. Diese Daten landen in Händlerdatenbanken. In Kombination mit Apps wie Payback oder Lidl Plus entsteht ein detailliertes Konsumprofil. Verbraucherschützer warnen schon lange vor „Rabatte gegen Daten“. Am Bankautomaten bleibt die Anonymität besser gewahrt.

Mehr News:

Ein großes Sicherheitsrisiko lauert an der Kasse. Im Gedränge ist es schwer, die PIN zu verdecken. Laut Experten erhöhen Selbstbedienungskassen das Diebstahlrisiko sogar um bis zu 30 Prozent. Kaufland, Lidl und Co. setzen daher zunehmend KI-Kameras ein, doch das Problem bleibt. Kunden gefährden sich insbesondere auf Wegen zur Tiefgarage oder Haltestelle, schließlich exponieren sie sich hier unnötig.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.