Kaufland stellt besonderes Produkt vor – und schon entbrennt unter Kunden ein Streit

Bei Kaufland gibt es seit Donnerstag (29. September) ein neues Produkt. Doch das trifft nicht den Geschmack von jedem Kunden.

Was jedoch weniger an dem Produkt selbst liegt, sondern viel mehr an der Werbung von Kaufland.

Kaufland stellt besonderes Produkt vor

Spätestens wenn es im Supermarkt wieder Lebkuchen zu kaufen gibt, weiß jeder, dass der Sommer vorbei ist. Bereits im September stimmen die Discounter und Supermärkte ihre Kunden mit leckeren Naschereien auf Weihnachten ein.

So auch in diesem Jahr. Kaufland bewirbt ihr kleinen 200-Gramm-Packungen Lebkuchensterne mit Apfel-Pflaumen-Fruchtfüllung jetzt jedoch mit etwas ganz anderem. Denn bei diesem Produkt geht es nicht nur um den Geschmack, sondern darum Farbe zu bekennen. Entweder schwarz-gelb oder rot-weiß.

Weihnachts-Schokolade entfacht Streit unter Fußball-Fans

Denn die Zartbitter-Lebkuchensterne gibt es entweder für Fans von Bayern München oder von Borussia Dortmund. Die beiden größten Rivalen der letzten rund zwölf Jahre in der Fußball-Bundesliga, wenn es um die Meisterschaft geht.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Daher fragt das Social-Media-Team auf Facebook ganz provokant die User: „Welcher Fan bist du?“. Und sofort entbrennt in der Kommentarzeile ein bitterer Streit unter den Fans, welcher Verein der bessere ist.

Noch mehr News zu Kaufland:

„Ich bin Bayernfan seit 1964“, schreibt ein Mann. Direkt stichelt ein anderer: „Mein Beileid.“ Doch wer austeilen kann, muss auch einstecken können. Auf den Kommentar: „Dann lieber eine BVB-Schokolade als eine von Bayern“, schießt ein User prompt zurück mit den Worten: „Die BVB-Schokolade ist ‚ohne Schale‘. Und spielt darauf an, dass Bayern München seit 2012 zehn Mal hintereinander die Meisterschaft gewonnen hat.

Doch auch andere Vereine wie Borussia Mönchengladbach oder der FC Schalke 04 werden genannt. Am Ende bringt es jedoch ein Kunde auf den Punkt: „Man muss kein Fußballfan sein, um das zu mögen. Ich nasche gerne zu Weihnachten.“ Laut dem aktuellen Prospekt gibt es die Aktion nur noch bis zum 5. Oktober.