Kaufland-Kundin erlebt Albtraum an der Kasse – was dann passiert, ist ein Wunder

Kurz vor Weihnachten hatte diese Kaufland-Kundin vor, sich für für die folgenden Tage noch einmal mit Lebensmitteln eizudecken und einkaufen zu gehen. Doch so hatte sie sich ihren Einkauf nicht vorgestellt…

Am Montag, den 18. Dezember, war die Kundin im Kaufland im T.E.C., einem Shopping-Center in Erfurt, unterwegs. Zur Mittagszeit war sie schließlich fertig mit ihrem Einkauf, doch als sie in ihr Portemonnaie blickte, traf sie der Schlag. Es war offen – und satte 100 Euro fehlten ihr. Die Summe, die ihr abhanden gekommen war, hätte locker für ihren Einkauf gereicht und sie fing prompt an, panisch zu suchen – ohne Erfolg, wie unser Partnerportal „Thüringen24“ nun offenbart.

Kaufland-Kundin erlebt Albtraum an der Kasse

Verärgert über sich selbst blieb der Kaufland-Kundin schließlich nichts anderes übrig, als den Verlust zu akzeptieren und sich in die Kassenschlange einzureihen. Und da folgte auch schon die nächste Überraschung.

„Plötzlich kam ein junger Mann von rechts und fragte mich, ob ich etwas verloren habe“, schreibt die Erfurterin in einem Facebook-Beitrag, wie „Thüringen24“ zuletzt berichtete. Die Kundin überlegte wohl kurz, wie der Mann zu dieser Mutmaßung kam, erzählte ihm daraufhin jedoch die Geschichte, wie sie ihre 100 Euro verloren hatte. Völlig unverhofft kramte der andere Kunde schließlich in seiner Jackentasche und überreichte der völlig komplexen Erfurterin ihre 100 Euro.

„Ich sagte ihm mehrmals danke und fragte, ob ich das wieder gut machen kann“, zitierte „Thüringen24“ die Kaufland-Kundin weiter. Der Weihnachtsengel, wie er von der Dame beschrieben wird, lehnte jedoch dankend mit einem „schon okay“ ab. Im Nachhinein überlegte sich die Kundin, ihren Retter in der Not zu einem Kaffee oder Glühwein einzuladen, um sich nochmal zu bedanken – dieses Mal richtig. Mit einer aufwendig Suchaktion im Netz versuchte sie den Mann schließlich aufzuspüren.

