Kaufland: „Versifftes Ding“ – Kundin erzählt von Zumutung bei Einkauf

Eine Kundin hat kaum fassen können, was sie bei einem Kaufland erleben musste.

Sie wollte sich auf dem Parkdeck eines Kaufland an einem Ständer mit Desinfektionsmittel die Hände reinigen.

Kundin will sich bei Kaufland die Hände desinfizieren, dann folgt der Schock

Doch als sie ihn erblickte, ekelte sie sich nur noch.

Denn der Ständer sei vollkommen „versifft und verdreckt“ gewesen. Doch damit noch nicht genug. Als sie dann am Eingang des Discounters selbst den Desinfektionsbehälter nutzen wollte, sei dieser leer gewesen.

------------------------------------

• Mehr Themen:

Kaufland-Kunde erhält Newsletter – dieser Widerspruch macht ihn rasend

Kaufland: Kunde schlägt Prospekt aus Nachbarstadt auf – prompt versteht er die Welt nicht mehr

Kaufland: Treuepunkte-Aktion geht nach hinten los – Rückruf wegen Verletzungsgefahr

Kaufland: Vorsicht, Rückruf! Wenn du diese Wurst hast, dann entsorge sie SOFORT

-------------------------------------

„Die nächste Hoffnung von mir, die Dame an der Info wird mir weiterhelfen. (...) Ich wies freundlich darauf hin, dass das Desinfektionsmittel am Eingang leer ist, oben auch keine Möglichkeit besteht, da der Ständer verdreckt ist. Sie wüsste das schon alles und zuckte mit der Schulter. Ich fragte sie dann was jetzt passiert. Ich möchte den Wagen und meine Hände desinfizieren. Da schaut sie mich genervt an und sagt: 'Dann gehen sie auf die Kundentoilette, vielleicht finden sie da was' Hallo?! Ich soll drei Türgriffe anfassen um mir die Hände zu desinfizieren um danach wieder drei verkeimte Türgriffe anzufassen?!“, schreibt die Kundin auf der Facebook-Seite des Unternehmens.

Dieses Bild hat die Kundin von dem Desinfektionsspender gemacht. Foto: Privat

Eine Zumutung sei dieser Einkauf gewesen, da zu guter Letzt auch im Laden nicht auf Hygienemaßnahmen geachtet worden sei.

Kaufland reagiert auf die Nachricht mit einer Entschuldigung

Kaufland hat auf die Nachricht der Kundin reagiert und sich entschuldigt.

---------------------------------------------------------

Das ist „Kaufland“:

gegründet 1968, Firmensitz in Neckarsulm (Baden-Württemberg)

das Unternehmen betreibt rund 1.300 Filialen, davon 667 in Deutschland und hat rund 132.000 Mitarbeiter

die Kette ist außerdem in Polen, Tschechien, Rumänien, Slowakei, Bulgarien, Kroatien und der Republik Moldau vertreten

ist ein Tochterunternehmen der Schwarz-Gruppe (ebenso wie Lidl)

Jahresumsatz: 21,42 Milliarden Euro (2018)

---------------------------------------------------------

„Das ist wirklich nicht schön, denn wir sind natürlich bemüht, ein tolles und vor allem sicheres Einkaufserlebnis für alle zu schaffen. Wir möchten uns daher für die Unannehmlichkeiten entschuldigen und dein Feedback an unser Kundenmanagement weiterleiten. Bitte schicke uns dazu die Filiale und deine E-Mail-Adresse per Direktnachricht“, schreibt das Unternehmen als Antwort.

Die Kundin dürfte das Erlebnis auf jeden Fall so schnell nicht vergessen. (fb)