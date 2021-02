Kaufland-Kundin bitter enttäuscht von „Super Bowl“-Produkten – damit tritt sie eine Welle los

Bald ist es soweit: in der Nacht vom 7. auf den 8. Februar steht mit dem Super Bowl LV das größte Einzelsportereignis der Welt an. Auch in Deutschland erfreut sich American Football immer größerer Beliebtheit. Kein Wunder also, dass Discounter wie Kaufland spezielle Produkte zum Super Bowl abieten.

Einer Kundin von Kaufland passte das angebotene Sortiment allerdings überhaupt nicht. Mit ihrer Beschwerde bei dem Discounter trat sie aber eine Welle los.

Kaufland: Discounter macht Werbung für „Super Bowl“-Produkte

Mittlerweile gehört der Super Bowl auch bei vielen Deutschen zu den wichtigsten Sportereignissen des Jahres. Und so werden auch dieses Jahr viele dabei zusehen, wie Tom Brady mit seinen Tampa Bay Buccaneers gegen Patrick Mahomes und die Kansas City Chiefs antritt. Zu einem Super Bowl gehört für viele Zuschauer besonders eins: viel Essen.

Das ist Kaufland:

gegründet 1968, Firmensitz in Neckarsulm (Baden-Württemberg)

das Unternehmen betreibt rund 1.300 Filialen, davon 667 in Deutschland und hat rund 132.000 Mitarbeiter

die Kette ist außerdem in Polen, Tschechien, Rumänien, Slowakei, Bulgarien, Kroatien und der Republik Moldau vertreten

ist ein Tochterunternehmen der Schwarz-Gruppe (ebenso wie Lidl)

Jahresumsatz: 21,42 Milliarden Euro (2018)

Davon wollen auch die Discounter in Deutschland profitieren. Zu ihnen gehört auch Kaufland. Auf Facebook machte das Unternehmen Werbung für die Produkte. Diese gefielen einer Kundin allerdings eher weniger.

Kaufland-Kundin bitter enttäuscht

Auf dem von Kaufland geposteten Bild waren Burger, Bacon-Scheiben, Chips und Pizza zu sehen. Einer Kundin waren die Produkte anscheinend allerings zu ungesund. Sie schrieb zu dem Post: „Was gesundes gibts wohl nicht? Schade das solche Produkte oftmals günstiger sind als die wirklich gesunden Sachen!“

Kaufland reagierte umgehend auf die Kritik und antwortete: „neben diesen Lebensmitteln zum Genießen, ist eine ausgewogene und gesunde Ernährung zweifellos unerlässlich. Ab und zu ist doch auch mal Genießen erlaubt oder?“

Kaufland: Kritik am Discounter sorgt für Diskussion

Unter dem Kommentar der Kundin entbrannte schnell eine Diskussion. Viele andere Kommentartoren fanden die Kritik unangebracht. „Ausschließlich ein Werbeangebot und der Laden ist voller sehr gesunder Sachen. Man darf sich auch nicht angesprochen fühlen, wenn nur Chips präsentiert werden“. lautete beispielsweise eine Antwort. Ein anderer Kaufland-Kunde schrieb: „leben und leben lassen. Es redet dir auch niemand rein was du essen sollst.“

Kaufland: Die Kritik einer Kundin löste eine Diskussion aus. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Steinach

Ein weiterer fasst die Situation wohl am besten zusammen: „Es ist ja auch nicht jeden Tag Superbowl, danach kann man wieder gesund essen.“ Und sind wir mal ehrlich – der Super Bowl wird nicht mit Gemüse oder Obst in Verbindung gebracht, sondern mit Chicken Wings und Bier. Das zeigt schon ein Blick auf die Verzehrmengen in den USA. (gb)