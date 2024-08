Kaufland macht es öffentlich – quälende Kunden-Frage endlich beantwortet

Alle Jahre wieder herrscht in den Supermärkten Aufruhr, wenn das erste weihnachtliche Gebäck in den Regalen steht. Schließlich bevorzugen die Menschen während der aktuellen warmen Jahreszeit eher Eis und kühle Getränke anstatt Lebkuchen und Spekulatius-Kekse.

So reagiert ein Kunde empört, als er am Dienstag (27. August) plötzlich Pfefferkuchen und Weihnachtsgebäck in den Regalen einer Kaufland-Filiale erblickt. Er kann nicht fassen, dass die weihnachtliche Stimmung schon im Sommer verbreitet wird. Wir haben bei Kaufland nachfragt, ob die saisonalen Köstlichkeiten wirklich jedes Jahr früher im Verkauf landen.

Kaufland-Kunde blickt ins Regal und ist fassungslos: „Echt jetzt?“

Auf Facebook macht ein Kaufland-Kunde seiner Entdeckung Luft, beschwert sich über ein altbekanntes Phänomen. Die Weihnachtssüßigkeiten wirken im Sommer fehl am Platz, scheinen jedes Jahr früher im Sortiment der Supermärkte zu landen.

Zu der Aufnahme einer Ladung Pfefferkuchen schreibt der Kunde deshalb: „Echt jetzt, Kaufland? Pfefferkuchen und anderes Weihnachtsgebäck im August. Es ist noch Sommer! Am besten, ihr spielt jetzt schon Weihnachtslieder ein. Wham in Dauerschleife… Ich finde, dies ist unter anderem ein Grund, weshalb die Vorfreude immer mehr flöten geht.“

Auch wenn die Weihnachtsdekoration sowie entsprechende Musik in den Kaufland-Filialen noch nicht vorhanden sind, werden viele Kunden wohl ähnlich wie der Facebook-Nutzer denken. Doch sind die Vorwürfe berechtigt?

Kaufland lüftet Weihnachts-Geheimnis

Auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigt eine Sprecherin von Kaufland, dass das Vorgehen in diesem Jahr kein neues ist. Tatsächlich landen die Weihnachtssüßigkeiten jedes Jahr zur selben Zeit in den Regalen – auch, wenn es den Kunden gefühlt immer früher vorkommt.

„Ende August geht es bei uns los“, stellt die Sprecherin klar. Ab Mitte August bis Anfang September werden die ersten Kaufland-Filialen mit der entsprechenden Ware beliefert. Offenbar gibt es auch im Sommer schon Menschen, die Lust auf Lebkuchen und Co. haben.