Kaufland-Kunde sahnt fast 250 Euro Pfandgeld ab – und stellt andere vor Rätsel

Pfandflaschen zurückgeben gehört für viele zum Alltag, doch selten werden dabei Rekorde aufgestellt. Doch hin und wieder übertrumpfen sich Kunden von Kaufland und Co. selbst. So wie erst kürzlich wieder.

Wie „wa.de“ berichtet, sorgte ein Reddit-User mit seinem Pfandbetrag von 245,94 Euro für Aufsehen. Er postete ein Foto seines Kaufland-Bons und schrieb dazu: „Ich habe das Gefühl, ich bin nicht normal.“ Obwohl es kein Weltrekord ist, staunten viele über die beachtliche Summe, die er durch Leergut sammelte.

Kaufland-Bon wird zum Gesprächsthema online

Das Portal zeigt den Bon vom 29. Januar 2024, entstanden in der Kaufland-Filiale in Königs Wusterhausen. Franz, wie der Pfand-Champion heißt, ist Mitte zwanzig und lebt dort. Stolz berichtet er: „Den Beleg habe ich mir beim Kaufland mitgeben lassen, weil ich mir diesen einrahmen lassen möchte.“

+++Neuer Food-Trend bei Kaufland – Dubai-Schokolade und Co. waren gestern!+++

Die Reddit-Community reagierte begeistert und humorvoll. Mehr als 350 Kommentare sammelte der Beitrag binnen 13 Stunden. Franz erklärte „wa.de„, er lebe in einem Zwei-Personen-Haushalt mit geräumigem Keller. Das Leergut werde gesammelt und nur alle paar Monate weggebracht. Summen unter 120 Euro seien seit Jahren selten geworden.

Mehr Themen, die dich interessieren könnten:

Der hohe Betrag entspricht rund 1.000 Einwegflaschen oder -dosen. Auf Reddit erklärte Franz scherzhaft seinen Konsum: „Ich muss persönlich gestehen, dass ich auch sehr viel ungesunden Kram trinke. Häufig kommt dann hier und da mal was in Dosen, kleinen Flaschen etc. Das beginnt dann schon damit, dass man jeden Tag mal einen Energy-Drink, eine Cola oder einen Eistee aus der Dose trinkt. Na ja, einer wäre jetzt auch gelogen. Ein paar mehr, wohl eher.“ So entstehen beeindruckende Bons wie der bei Kaufland.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.