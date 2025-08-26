Kaufland-Kunden erhalten die Nachricht – plötzlich klingelt ihr Handy

Kaufland bietet seinen Kunden ab sofort die Möglichkeit, Angebote direkt im Textnachrichtenbereich via RCS (Rich Communication Service) zu erhalten. Dafür müssen Kunden lediglich ihre Mobilnummer angeben.

Mit diesem neuen Service erweitert Kaufland seine Kommunikationskanäle, um Kunden individueller und nach ihren Vorlieben zu erreichen.

Kaufland setzt auf den innovativen RCS-Service

Auch Kunden ohne Social-Media-Konten oder Messenger-Accounts können jetzt mit Kaufland in Kontakt treten. Der Händler stellt mit RCS sicher, dass niemand von aktuellen Angeboten und Infos ausgeschlossen ist. Kaufland übernimmt hier eine Vorreiterrolle innerhalb der Branche und erschließt neue Möglichkeiten der digitalen Kundenkommunikation.

Seit Herbst 2024 unterstützen sowohl Android- als auch Apple-Smartphones den RCS-Dienst. Dieser bietet Funktionen, die man von Messenger-Apps kennt: Textnachrichten, Gruppenchats und das Teilen von Medien. Für die Nutzung wird kein separates Konto benötigt, lediglich ein RCS-fähiges Smartphone. Die Kommunikation erfolgt über das Datenvolumen des Mobilfunktarifs.

„Wir beobachten den Markt an Kommunikationskanälen genau und möchten unseren Kunden das für sie beste Kommunikationserlebnis mit uns schaffen. Mit RCS gehen wir hier einen entscheidenden Schritt voran und ergänzen unsere Kanäle auf WhatsApp, Instagram und Co. um einen neuen Service“, erklärt Christoph Schneider, Geschäftsführer Marketing Deutschland bei Kaufland in der Pressemitteilung.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.