Kaufland-Kunden schauen bei Küchenrolle genauer hin – und fallen vom Glauben ab

Supermärkte wie Kaufland, Edeka und Co. verändern regelmäßig ihr Sortiment oder ihre Produkte, ohne dass Kunden dies merken. Diese Änderung sorgt nun allerdings für einen Aufschrei bei Kunden – es geht um die Küchenrolle.

Erst vor einigen Wochen löste Kaufland eine große Welle der Entrüstung bei den Kunden aus. Denn seit Anfang des Jahres müssen die OuG-Beutel, die Plastikbeutel für Obst und Gemüse, bezahlt werden. Sogar Experten schalteten sich bei der Diskussion ein (wir berichteten>>). Nun stellten Kunden entsetzt eine weitere Änderung fest.

Kaufland: Küchenrolle sorgt für Aufschrei

Auf der Social-Media-Plattform Facebook schlägt die Nachricht hohe Wellen: Die Küchenrolle von Kaufland ist geschrumpft! Das Küchenpapier, das bei der Supermarkt-Kette zu erwerben ist, ist ganze drei Zentimeter kürzer – und wird dennoch zum gleichen Preis verkauft. Kunden fallen vom Glauben ab.

„Seht ihr, was ich sehe?“ kommentiert eine Kaufland-Kundin unter dem Facebook-Foto der kürzeren Küchenrolle. „Wir werden in allen Bereichen nur noch ver…“, schreibt sie entrüstet in den Beitrag. Und nicht nur diese Kundin ist außer sich.

„Das haben sie mit fast allen Produkten gemacht“

Auch in anderen Beiträgen wird deutlich, dass die Kunden so gar nicht einverstanden mit der Änderung sind. „Unglaublich“, kommentiert ein User unter den Facebook-Beitrag einer weiteren Kaufland-Einkäuferin. Er vergleicht die Einsparungen mit den kleineren Packungen für Süßigkeiten wie M&Ms oder Oreos.

Ein anderer Facebook-Nutzer stimmt ihm zu: „Das haben sie mit fast allen Produkten gemacht“, kommentiert er. Die Einsparungen in der Küchenrollen-Größe bei Kaufland ist demnach nicht unentdeckt geblieben. Kunden können nicht fassen, welche Maßnahmen der Supermarkt ergreift.