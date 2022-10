Kaufland: Aus Angst! Kunden hamstern jetzt DIESES Produkt

Die Hamster-Käufer schlagen wieder zu! Diesmal trifft es Kaufland und ein Alltags-Produkt, das allerdings eher selten im Bad zu finden ist.

Das neuste Hamster-Produkt, das langsam schwerer in den Regalen bei Kaufland zu finden ist, hängt mit den aktuell steigenden Energiepreisen zusammen.

Kaufland: DIESES Produkt wird in Massen gekauft

Ein Blick in eine Kaufland-Filiale in Neckarsulm genügt, und es wird klar, welches Produkt die Kunden gerade besonders häufig kaufen: Teelichter. Laut „Echo24“ sind die günstigen Kerzen dieser Art quasi ausverkauft, und auch das Angebot an großen Kerzen wird immer knapper.

Hintergrund der Hamsterkäufe dürfte die aktuelle Versorgungssituation in Deutschland sein. Experten warnen vor einem drohenden Blackout, also Stromausfall, im Winter, auch steigen die Stromkosten derzeit massiv an.

Mehr zu Kaufland:

wurde 1968 mit Firmensitz in Neckarsulm (Baden-Württemberg) gegründet

Das Unternehmen betreibt rund 1.300 Filialen, davon 667 in Deutschland und hat rund 132.000 Mitarbeiter

Die Kette ist außerdem in Polen, Tschechien, Rumänien, Slowakei, Bulgarien, Kroatien und der Republik Moldau vertreten

Eine Notfall-Liste des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe dürfte dann endgültig zum Kaufen von Kerzen animiert haben, werden diese dort als Gegenstand aufgeführt, den man in jedem Fall immer zuhause haben sollte, so „Echo24„.

Kaufland: Kerzen in dunkler Jahreszeit beliebt

Dazu kommt, dass Kerzen im Winter und gerade in Hinblick auf Weihnachten grundsätzlicher beliebter sind, als im Sommer. Die Lichter schaffen eine gemütliche Atmosphäre und können auch im Alltag, zum Beispiel als Teewärmer, nützlich sein.

Eine Sache sollte man aber weder mit den Kerzen von Kaufland, noch mit anderen Teelichtern machen: Einen Teelicht-Ofen zum Heizen verwenden. Feuerwehren bundesweit sehen sich bereits gezwungen, vor der vermeintlichen Heiz-Alternative zu warnen. Was Teelicht-Öfen so gefährlich macht, liest du hier.