Kaufland macht es schon wieder – Kunden müssen sich jetzt darauf einstellen

Kaufland hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen gemacht wegen kurioser Werbungen mit Promis: der Wendler, Knossi, die Atzen etc. – jetzt folgt der nächste Spot.

Der Lebensmitteleinzelhändler Kaufland geht seit dieser Woche neue Wege in Sachen Eigenvermarktung und Kundengewinnung. Für seinen aktuellen Werbespot hat sich der Supermarkt an dem neuesten Trend für junge Leute bedient und eine Kooperationen mit der südkoreanischen K-POP-Band JXENM geschlossen.

Die Newcomer-Band JXENM hat dafür eigens einen Song geschrieben, welcher das Produktangebot und weitere Aktionen von Kaufland mit dem Titel „Watch out for the K“ in K-POP-Manier besingt und betanzt.

Kaufland setzt auf Generation Z

Für Kaufland könnte dieser Werbespot zu einem echten Coup werden. Insbesondere die Gen Z soll dabei angesprochen werden, erklärt Geschäftsleiter Michael Lüttgen von Kaufland Marketing International: „K-Pop hat eine sehr engagierte Fan-Community, vor allem in den sozialen Medien. Daher war uns bei der Entwicklung von Song und Video sehr wichtig, viele Elemente des K-Pops wie die koreanische Sprache einzubauen […]. Durch die eingängigen Sounds, die ausgefallenen Kulissen und die energiegeladenen Choreografien ist unser Video besonders TikTok-tauglich“.

Für Kaufland hat sich diese Zusammenarbeit förmlich aufgedrängt, da der K-POP durch Bands wie BTS oder Blackpink in den letzten Jahren Weltweit eine enorme Fangemeinde aufbauen konnte und man diesen Trend bestens mit dem „K“ im eigenen Unternehmenslogo verbinden konnte, so Philip Bartsch, Creative Director bei la red.

Logische Konsequenz K-POP

Das 2-Minütige Werbevideo „K-Pop bei Kaufland I Watch out for the K! I Kaufland“ ist auf dem Youtube-Kanal von Kaufland Deutschland zu finden und kann außerdem als Song bei Spotify gehört und bei TikTok genutzt werden.

Damit möchte Kaufland einen neuen Trend setzen und an die zuletzt erfolgreichen Kampagnen anknüpfen, durch welche die Supermarkt-Kette Kaufland im Jahr 2022 von Youtube Deutschland zum Gewinner in der Kategorie „Top 3 Marken“ gekürt wurde.