Kaufland-Kunden mit wichtigem Hinweis an der Information – sofort gibt es eine bewegende Durchsage

Gerade zum Jahresende brauchen die Mitarbeiter von Kaufland, Edeka und Co. ein besonders dickes Fell. Kurz vor Weihnachten und zwischen den Jahren ist in den Supermärkten meist die Hölle los und überall drängeln sich gestresste Kunden. Nicht gerade die schönste Zeit des Jahres für die Mitarbeiter.

Desto schöner war diese Begebenheit, die sich in einer Kaufland-Filiale abspielte. Eine ganz besondere Durchsage rührte das Team.

Kaufland-Kunden mit besonderer Message

Die Mitarbeiter eines Bistros in Oederan (Sachsen) waren bei einer Kaufland-Filiale, um dort ihre Weihnachtseinkäufe zu erledigen. Bei dem Anblick all der Mitarbeiter, die auch während der Weihnachtszeit im Dienst sind, sprachen sie einen Dank an das gesamte Team aus. „Als wir heute im Kaufland waren haben wir am Eingang mal ein Danke an die fleißigen Mitarbeiter ausgesprochen“, teilte das Bistro diese Begegnung auf Facebook. Doch damit ist nicht genug!

Auch interessant: Kaufland macht plötzlich Ernst – Kunden werden es zu spüren bekommen

Ein solches Lob für die Mitarbeiter kommt offenbar nicht oft vor. Denn die Überraschung stand ihr ins Gesicht geschrieben. „Die Mitarbeiterin war so überrascht das mal einer die Arbeit in der Adventszeit lobt! Sie hat es gleich durch den Lautsprecher an alle Mitarbeiter durchgesagt!“, schreibt das Bistro in seinem Post. Das hat bei den Mitarbeitern, die an dem Tag vor Weihnachten arbeiten mussten, sicherlich für ein Lächeln im Gesicht gesorgt.

Einfach mal „Danke“ sagen

Gerade in der heutigen Zeit, in der eine Hiobsbotschaft die nächste jagt und in der Beschäftigte im Einzelhandel, im Gesundheitswesen oder in Blaulichtorganisationen auch an Feiertagen für uns im Einsatz sind, schadet es nicht, einmal „Danke“ zu sagen. Das nehmen sich immer mehr Menschen zu Herzen. Im Internet waren in der Vorweihnachtszeit so einige Videos zu sehen, in denen sich Menschen bei den Helden, die für uns im Einsatz sind bedankten, wie beispielsweise hier zu sehen ist:

Inhalt von TikTok anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das könnte dich auch interessieren:

Dass die Kaufland-Mitarbeiterin direkt eine rührende Durchsage startete, zeigt doch, dass wir uns viel zu selten bedanken. Schließlich tut dieses kurze Wort niemandem weh und wir machen anderen damit eine Freude!