Kaufland stellt Kunden harmlose Frage, aber dann eskaliert es komplett

Die Lebensmittel-Einzelhandelskette Kaufland wurde 1968 gegründet und hat seinen Hauptsitzt im baden-würrtembergischen Neckarsulm. Die Kaufland Stiftung und Co. KG gehört genau wie der Discounter Lidl zur Schwarz Gruppe. Kaufland beschäftigt insgesamt 132.000 Mitarbeiter.

Bald ist Ostern. Da lassen sich Lebensmittelgeschäfte wie Kaufland und Co nicht lumpen, wieder Angebote rauszuhauen.

In diesem Jahr Ostern hat sich Kaufland überlegt, auf das altbekannte Motto zurückzugreifen „Weniger ist mehr“.

Kaufland findet: Ente gut, alles gut!

Das Marketing-Team hat sich in diesem Jahr selbst übertroffen und das Wort mit folgenden emotionalen und tiefgründigen Worten an die Kundschaft gerichtet: „Ente, Ente, Ente, Ente!“

Doch „wie oft kann man ‚Ente’ sagen, ohne, dass es komisch wird?“, will Kaufland wissen.

Kaufland fragt sich, wie oft man das Wort „Ente“ wohl sagen, bevor es komisch klingt. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Sven Simon

-----------------------------------------------------------

Das ist Kaufland:

Gegründet 1968, Firmensitz in Neckarsulm (Baden-Württemberg)

Das Unternehmen betreibt rund 1.300 Filialen, davon 667 in Deutschland und hat rund 132.000 Mitarbeiter

Die Kette ist außerdem in Polen, Tschechien, Rumänien, Slowakei, Bulgarien, Kroatien und der Republik Moldau vertreten

Ist ein Tochterunternehmen der Schwarz-Gruppe (ebenso wie Lidl)

-----------------------------------------------------------

Kaufland: Ente, Ente oder ganz Veganz?

Auf die Frage, wie oft man „Ente“ sagen kann, erhält das Unternehmen jedoch keine Antwort. Denn die Aufmerksamkeit in den Kommentaren richtet sich auf das Angebot: „Wie isst du deine Festtagsente?“, fragt Kaufland und bietet für die Ostern jeweils eine Variante aus Fleisch und eine vegane an.

Im Netz kommt diese Werbung mehr als gut: Sie wurde bereits 13.000 Mal geliket, über 55 Mal geteilt und 4.000 Mal kommentiert.

-----------------------------------------------------------

Mehr Kaufland-Themen:

Kaufland: Discounter testet neues System – Kunden sollen Waren während des Einkaufs einscannen

Kaufland: Rationierung von diesem Produkt? Kunden entsetzt

Kaufland: Wirbel um Ukraine-Flaggen mit Nazi-Symbolen – so reagiert der Discounter

-----------------------------------------------------------

„Fleisch – ich versteh die Frage nicht. Dazu Rotkohl, Salzkartoffeln und Bratensauce. Perfekt!“, schreibt ein Nutzer. Eine Nutzerin hält dagegen: „Ich mag sie am liebsten, wenn sie im Wasser plätschern.“

+++ Kaufland: Maskenpflicht findet ein Ende – diese Regel gilt nun +++

Kaufland wird rhetorisch

Auch wenn sich viele Fleisch-Fans von dem Angebot angezogen fühlen, so erscheint im Kommentarbereich jedoch die „Veganz“ als klarer Gewinner.

Und für alle, die es ganz genau wissen wollen: In seiner neuen Werbung verwendet Kaufland das rhetorische Mittel der semantischen Sättigung. Das ist ein Phänomen aus der Psychologie, das zur Folge hat, wenn man ein Wort zu oft sagt, dass es dann komisch klingt.

Bei so viel „Ente, Ente, Ente“ wird in diesem Jahr das (vegane) Essen definitiv nicht vergessen! (ali)

Kaufland-Kundin benutzt SB-Kasse – Dann passiert DAS.

Nicht „Ganz“ so harmonisch lief es an der Selbstbedienungs-Kasse eines Kauflands ab. Was eine Kundin erleben musste, liest du hier. >>>