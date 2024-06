Kaufland macht Schluss! Kunden können es nicht glauben

Ob für den großen Wocheneinkauf oder schnell nach Feierabend – viele Kunden zieht es zu Kaufland, wenn sie neue Lebensmittel brauchen.

Doch DAS hat jetzt ein Ende! Die Verbraucher werden Augen machen, denn damit hätten sie wohl nicht gerechnet.

Kaufland: DAS hat nun ein Ende!

Anfang des Jahres berichteten wir noch davon, dass die Tiefkühlpizzen von Dr. Oetker aus den Regalen von Kaufland verschwinden könnten (hier mehr dazu). Kaufland berichtete unserer Redaktion damals, dass die Zusammenarbeit mit Dr. Oetker zumindest deutlich eingeschränkt wurde aufgrund von „Differenzen in der weiteren Ausrichtung der Zusammenarbeit“. Hintergrund war natürlich das liebe Geld. Manche Händler hätten sich geweigert, die Preiserhöhungen der Hersteller an die Kunden weiterzureichen, heißt es bei „t-online“, die sich in ihrem Bericht auf die „Lebensmittelzeitung“ berufen.

Doch nun soll der Streit endlich ein Ende gefunden haben und die Kunden können sich wieder auf jede Menge leckere Tiefkühlpizza von Dr. Oetker freuen. Kaufland rührt anscheinend schon ordentlich die Werbetrommel. Vor allem für die Pizza „Ristorante“, ein echter Klassiker von Dr. Oetker.

Auch andere Produkte kehren zurück

Neben der Tiefkühlpizza sollen auch Müsli, Backwaren und Kühlartikel zu Kaufland zurückkehren. Nur mit der Oetker-Tochter Coppenrath und Wiese soll es bislang noch keine Einigung gegeben haben.

Eine weitere Versöhnung gab es wohl auch mit der Marke Zott. Und das, obwohl die Großmolkerei und Kaufland seit Jahren im Clinch lagen. Da können sich die Kunden ja freuen!

