Kaufland-Kunde vergisst etwas Entscheidendes – nun muss er blechen „Was für eine Frechheit“

Viele Kunden kaufen gerade in der Adventszeit viel beim beim Discounter Kaufland ein. Ob Spekulatius oder schon einmal das Nikolaus-Essen: Die Feiertage stehen schließlich schneller vor der Tür als gedacht.

Doch für einen Kunden endete der Einkauf alles andere als glücklich. Er erlebte bei Kaufland eine große Überraschung, die ihn fassungslos zurücklässt.

Seinen Frust teilt er nun bei Facebook.

Kaufland: Kunde geht einkaufen - dann folgt der Schock

Wie er berichtet, wollte der Kunde nur kurz in den Laden und schnell etwas holen. In seiner Eile vergisst er jedoch eine wichtige Sache, die ihn anschließend teuer zu stehen kommt. Als er es bemerkt, ist es jedoch schon zu spät. Deshalb kontaktiert er das Unternehmen kurzerhand über das Internet, denn so etwas scheint ihm noch nie passiert zu sein.

Kaufland. (Symbolbild) Foto: imago images / Future Image

----------------------------------------------------

Kaufland: Parkscheibe vergessen – 20 Euro weg

„Keine Parkscheibe im Auto sind gleich 20 Euro. Was für eine Frechheit!“, beschwert sich nun der Kunde über die Social Media-Plattform „Facebook“. Des Weiteren berichtet er, wie er den Mitarbeiter, der ihm ein Knöllchen gegeben hat, noch auf dem Parkplatz angetroffen hat. „Den Typen noch beim Anstecken an mein Auto angetroffen. War 10 min. im Markt. Seine Aussage: Ist schon eingebongt, kann ich nicht mehr rausnehmen“, schreibt der Kunde empört auf Facebook. Außerdem merkt er an, dass er diese Filiale in Zukunft nicht mehr anfährt und lieber woanders einzukaufen.

Kaufland dagegen erklärt, dass der Parkplatz nicht direkt zum Unternehmen gehöre, sondern „von einer externen Firma bewirtschaftet“ wird, weshalb Kaufland selbst nichts dagegen unternehmen könne. Allerdings, so bietet der Lebensmitteleinzelhandel an, könne er dafür sorgen, dass der Kunde Kontakt mit der Firma aufnimmt.

Fazit: Die Parkscheibe vergessen rauszulegen, kann teuer enden!

