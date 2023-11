Kaufland: Kunde läuft zwischen Kühlregalen entlang – was er dort erlebt, bringt ihn um den Verstand

Die meisten von uns denken beim Betreten eines Supermarktes nur ans Einkaufen. Mit Einkaufszettel und Einkaufswagen durch die Gänge, bis man alles hat und wieder gehen kann. Viele empfinden Einkaufen sogar als Stress. Aber hast du schon mal daran gedacht, dass dir dabei dein Traumpartner über den Weg laufen könnte? Einem Kunden bei Kaufland in Mönchengladbach ist genau das passiert.

+++ Kaufland-Kunden auf 180 – schuld ist ausgerechnet dieses Produkt +++

Als der Kunde durch die Kühlabteilung lief, erblickte er eine Frau, die ihm wohl den Verstand raubte. Um sie für sich zu gewinnen, ging er dann einen ungewöhnlichen Weg.

Kaufland-Lovestory: „Wir lächelten uns zu“

Angesprochen hat der Kunde seine Herzensdame nicht. Da ihm der Blickkontakt nicht aus dem Kopf ging, entschied er sich für eine höchst ungewöhnliche Lösung: Einen Aufruf per Zettel. Denn nur einige Tage später erblickten andere Kunden an der Wand am Kaufland-Eingang ein laminiertes Schild. „Gesucht“ – das sind die ersten Worte, die dem Leser ins Auge springen. Gemeint ist besagte Frau, die bei der Begegnung wohl eine rote Jacke trug. Scheinbar war der Kunde so von den Socken, dass er sie nun auf diese Weise wieder finden möchte.

Auch interessant: Kaufland-Kunde fällt beim Blick aufs Kühlregal vom Glauben ab – „Tränen in den Augen“

„Wir sind uns das erste Mal in der Abteilung für Kühl- und Gefriergut begegnet und hatten kurzen Blickkontakt“, heißt es auf dem Zettel. Und weiter „Du kamst an mir vorbei, hast etwas gegessen und wir lächelten uns zu. Falls Du Dich an diese Situation erinnerst, wirst Du wissen, dass Du gemeint bist“.

Ein echter Charmeur

Der Kaufland-Kunde legte sich bei seinem Aufruf mächtig ins Zeug: „Dein offenes und überaus sympathisches Lächeln hat jedenfalls einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen“, schwärmt er weiter. Er bittet die unbekannte Dame, sich bei ihm zu melden, falls das Interesse auf Gegenseitigkeit beruhen würde. Sogar eine eigene eigene E-Mail-Adresse erstellte er.

Inhalt von Reddit anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Reddit, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

So eine Liebesgeschichte hat es bei der Supermarktkette Kaufland wohl noch nie gegeben. Der suchende Kunde bittet darum, den Zettel noch eine Weile hängen zu lassen und nicht abzureißen.

Das könnte dich auch interessieren:

Ob diese ungewöhnliche Lösung Erfolg haben wird, werden wir wohl nie erfahren. Kreativ ist sie auf jeden Fall. Für die Singles unter uns heißt es also: Augen auf beim nächsten Kaufland-Einkauf.