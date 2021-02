Kaufland-Kunde empört, als er das beim Discounter entdeckt – „Menschen sind das Allerletzte“

München. Darüber kann ein Kaufland-Kunde nur noch verärgert den Kopf schütteln!

Seine Wut richtet sich aber überhaupt nicht gegen Kaufland selbst, sondern gegen die anderen Kunden. Denn wie achtlos diese offenbar mit einigen Lebensmitteln umgehen, kann er einfach nicht fassen.

Kaufland: Gekühlte Produkte im Laden liegen lassen? Kunde ist wütend

Auf der Social-Media-Plattform „Jodel“ hat der Kunde (oder die Kundin, „Jodel“ ist eine anonyme App) ein Foto gepostet, das ein Paket „Schweinerücken, 1,2 Kilogramm“ zeigt. Allerdings liegt es nicht im Kühlregal, wo es hingehört, sondern irgendwo anders in der Filiale auf einigen Tetrapaks Glühwein.

Ein Kunde hatte Fleisch aus dem Kühlregal einfach andernorts in der Filiale ungekühlt liegen gelassen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Geisser

Vielleicht hatte der Rabatt für das Fleisch (laut Etikett von 11,20 Euro auf 5,59 Euro reduziert) einen anderen Einkäufer überzeugt, das Produkt in den Einkaufswagen zu packen. Aber offenbar hatte er es sich während des Einkaufs dann doch anders überlegt und war schlicht zu faul, zurück zum Kühlregal zu laufen.

Dass dabei in Kauf genommen wird, dass das ungekühlte Fleisch verdirbt, erzürnt den Jodel-User, wie die „TZ“ berichtet. „Menschen sind echt das Allerletzte“, schreibt er. „Die Leute sollen es kaufen oder gekühlt lassen. Aber sowas tut mir im Herzen weh. Da muss das Tier schon für sterben und dann sowas.“

Kaufland muss die ungekühlten Produkte vernichten

Wir haben bei Kaufland angefragt, wie mit solchen Situationen umgegangen wird. Wie schnell verdirbt ein Lebensmittel, wenn es aus dem Kühlregal oder der Tiefkühltruhe genommen wird?

„Das aufgedruckte Mindesthaltbarkeitsdatum auf Tiefkühlprodukten gilt nur, solange die Kühlkette nicht unterbrochen wurde“, erklärt Kaufland-Sprecherin Alisa Götzinger auf Anfrage unserer Redaktion. „Wenn die Kühlkette nicht durchgängig eingehalten werden kann, muss das Produkt vernichtet werden. Aus Gesundheitsaspekten bitten wir unsere Kunden Tiefkühlprodukte nicht außerhalb der Kühlung abzulegen.“

Aber könnten ordnungsbewusste Kunden die Produkte nicht einfach wieder zurücklegen? Lieber nicht. „Sollte ein entsprechendes Produkt doch außerhalb der Kühlung gefunden werden, bitten wir unsere Kunden es nicht zurückzulegen, sondern unsere Mitarbeiter in der Filiale darauf aufmerksam zu machen“, so Götzinger. (at)