Kaufland-Kunde erblickt unterschiedliche Angebote zu Produkt und ist verwirrt – Supermarkt erklärt das Phänomen

Die Lebensmittel-Einzelhandelskette Kaufland wurde 1968 gegründet und hat seinen Hauptsitzt im baden-würrtembergischen Neckarsulm. Die Kaufland Stiftung und Co. KG gehört genau wie der Discounter Lidl zur Schwarz Gruppe. Kaufland beschäftigt insgesamt 132.000 Mitarbeiter.

Das kann doch nicht sein! Dachte sich zumindest ein Kunde als er einen Blick in den Prospekt von Kaufland warf.

Dort fällt ihm etwas auf, was er so nicht stehen lassen kann. Über Facebook wendet er sich an den Supermarkt. Kaufland weiß sich allerdings zu erklären.

+++ Kaufland: Vermisstes Produkt nicht aus dem Sortiment genommen! DAS erklärt der Supermarkt +++

Kaufland: Kunde macht verrückte Entdeckung im Prospekt

Neben Anzeigen in der Tageszeitung teilen die Discounter ebenfalls in ihren Katalogen von neuen Aktionen oder Preisreduzierungen mit. Als der Prospekt von Kaufland bei dem Kunden eintrudelt, staunt dieser jedoch nicht schlecht.

Geworben wird dort für eine dänische Butter. Diese soll in den Kaufland-Filialen ab sofort zum halben Preis angeboten werden und landet damit sofort auf der Einkaufsliste des Mannes. Als er kurz darauf einen Blick in die Anzeige der Tageszeitung blickt, fällt dem Mann jedoch etwas Erstaunliches auf.

In den Prospekten informiert Kaufland seine Kunden über neue Angebote. (Symbolbild)

Zwar wird die Butter dort ebenfalls 50 Prozent günstiger angeboten, jedoch ist das Streichfett in diesem Fall 10 Cent teurer als in der anderen Werbeanzeige. „Ich bin ja morgen Mal gespannt, welche der Anzeigen nun stimmt“, wundert sich der Kunde in seinem Facebook-Beitrag.

Einige der Nutzer können sein Anliegen nicht nachvollziehen: „Wegen 10 Cent ein Fass aufmachen. Ernsthaft?“, kritisiert ein Facebook-Nutzer den Kommentar des Mannes.

Allerdings meldet sich auch der Kundenservice von Kaufland zu Wort und löst das Rätsel um die Butterpreise auf. „Unsere Angebote unterscheiden sich regional. Daher gibt es auch verschiedene Prospekte. Die Angebote rotieren und erreichen alle Kunden über einen nicht festgelegten Zyklus“, erklärt das Unternehmen. Damit gibt sich der Kunde zufrieden und zeigt sich versöhnlich: „Das verstehe ich dann.“