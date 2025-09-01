Kult-Produkt lässt Kaufland-Kunden schwärmen – doch plötzlich kippt die Stimmung

Es gibt einige Kult-Produkte, bei denen muss man nicht viel erklären. Die kennt in Deutschland quasi jedes Kind. Haribo-Gummibärchen, Nutella und Milka-Schokolade zum Beispiel, oder auch Tempo-Taschentücher und Nivea-Creme. Die Warenhaus-Kette Kaufland rückt jetzt ein weiteres Nostalgie-Produkt in den Blick. Die Kunden flippen sofort aus – nicht nur im positiven Sinne.

Es geht um ein Produkt, das eigentlich aus Frankreich stammt, aber trotzdem seit Jahrzehnten auch in Deutschland sprichwörtlich in aller Munde ist. 1952 kamen die kleinen runden Babybel-Käse auf den Markt. Der wachsähnliche Paraffin-Überzug soll sie auch ungekühlt bis zu 10 Tage lang haltbar machen. Kaufland hat dazu eine Frage an die Kunden.

Kaufland-Kunden erinnern sich an die Schuldose

Das klassische Original oder die Sorte „Balance“ – was darf es sein? Den Kunden ist der Unterschied ziemlich egal, sie flippen direkt aus. Und zwar sowohl positiv als auch kritisch. In einer Diskussion auf der Facebook-Seite von Kaufland schwelgen viele Käse-Fans in Erinnerungen. „Den hat meine Tochter immer mit zur Schule genommen und mag ihn heute noch“, schreibt eine Frau. „Oh ja, den Babybel kenne ich seit meiner Kindheit“, ergänzt eine andere Kundin. Da stimmt eine weitere Nutzerin direkt zu: „Ich liebe Babybel schon seit meiner Kindheit. Und das ist seeehr lang.“

Von „alten Klassiker-Legenden, schon damals in den 90ern“ schwärmt ein weiterer Kunde. Und diese Kaufland-Kundin hier wird noch emotionaler: „Diese kleinen runden Käsebällchen, wie schnell sind sie in den Mund und weg. Ich liebe sie unwahrscheinlich. Ganz gerne hat meine Tochter sie auch immer in ihrer Schuldose gehabt.

Babybel-Käse „viel zu teuer geworden“

Doch plötzlich kippt in der angeregten Diskussion über den kultigen Babybel-Käse die Stimmung. „Ist viel zu teuer geworden“, beklagt sich zum Beispiel ein Kunde. Und eine weitere Kundin stimmt direkt mit ein: „Das Original ist lecker. Leider ziemlich teuer geworden.“ Zugegeben: 4,19 Euro für 180 Gramm Käse – das ist kein Schnäppchen. Doch das Social-Media-Team von Kaufland nimmt den Ärger wahr und reagiert sofort – mit einem Hinweis auf das Sonderangebot. Aktuell ist das 9er-Netz Babybel nämlich auf 2,49 Euro reduziert, mit Kaufland-Card sogar auf 2,22 Euro.

Doch kaum ist diese Kritik erwidert, kommt schon die nächste. Es geht um den Abfall. So meint eine Kundin: „Ich liebe diese Bonbelchen. Allerdings frage ich mich schon lange, ob man wirklich drei verschiedene Kunststoffarten für die Verpackung braucht. Man könnte die Minileibe doch auch einfach wie Quargel oder Harzer Käse in Reihe in einer Folie zusammenpacken. Kaufland könnte sich dafür mal beim Hersteller starkmachen.“

Wie man sieht: Manche Verbraucher achten mehr als andere auf Aspekte wie Preis und Verpackung. Doch bei der überwiegenden Anzahl der Kaufland-Kunden kommen während der Babybel-Diskussion vor allem nostalgische Gefühle zum Vorschein.