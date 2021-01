Kaufland in Bayern: Frau blickt in Gemüseregal und ist enttäuscht – „Ist das Euer Ernst?“

Regensburg. In einem Kaufland in Regensburg in Bayern hat sich eine Kundin über einen Missstand aufgeregt.

Und die Kundin hat sich auch direkt bei Kaufland in Bayern beschwert.

Kaufland in Bayern: Negative Erfahrung einer Kundin

Denn ihr war aufgefallen, dass anscheinend öfter in den Kaufland-Regalen mit Obst und Gemüse gähnende Leere herrscht.

„Hallo liebes Kaufland, sagt mal ist das euer ernst wie es hier beim Obst und Gemüse in Regensburg (Friedenstaße) aussieht? Alles ist leer, und das was noch da ist ist vergammelt und es will niemand haben“, schreibt die Kundin.

Und: „Das Bild ist heute um ca. 16 Uhr entstanden, aber das ist nur ein Beispiel. In der Filiale sieht es regelmäßig so aus.“

Kaufland: Andere Kunden haben wenig Verständnis für die Beschwerde

Die Kundin bekommt eine Menge Gegenwind von anderen Usern, die kein Verständnis für die Beschwerde haben.

„Erwartest du, dass vor dem Wochenende bis 22 Uhr alles voll ist? Früher aufstehen, eher einkaufen gehen, Alternativen überlegen, wären doch gute Ideen, oder?“

„tja ich würde sagen dann hast einfach Pech gehabt weil viele Kunden vor dir waren. Dann einfach woanders hin gehen . Erwarten kann man viel aber an einem Samstag ist nun mal gerade morgens viel los“

„Ich erwarte auch im Lotto zu gewinnen. Aber wie das Leben so spielt“

Das Unternehmen Kaufland reagiert allerdings auch auf die Beschwerde und nimmt diese sehr ernst.

Kaufland nimmt die Beschwerde sehr ernst

„Vielen Dank für deinen Beitrag, liebe Sarah! Wir können deinen Unmut sehr gut verstehen und möchten uns dafür entschuldigen, dass es in der Filiale offensichtlich Handlungsbedarf gibt. Weiterhin möchten wir dein Feedback gerne an unser Kundenmanagement weiterleiten.“

Was aus der Beschwerde geworden ist, bleibt offen. (fb)