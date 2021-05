Kaufland hat „Höhle der Löwen“-Produkt im Sortiment – Kunden rasten aus

Die Lebensmittel-Einzelhandelskette Kaufland wurde 1968 gegründet und hat seinen Hauptsitzt im baden-würrtembergischen Neckarsulm. Die Kaufland Stiftung und Co. KG gehört genau wie der Discounter Lidl zur Schwarz Gruppe. Kaufland beschäftigt insgesamt 132.000 Mitarbeiter.

Ein Produkt aus der TV-Show „Die Höhle der Löwen“ sorgt bei Kaufland für angeregte Diskussionen!

Auf Facebook stellte Kaufland einen Mehrwegdeckel vor, der aus jeder Tasse einen Thermobecher machen soll. Während einige Kunden das Produkt feiern, verstehen andere den Sinn dahinter nicht.

Kaufland bietet Produkt aus „Höhle der Löwen“ an

Der „Mehrwegdeckel 2.0 Udo“, der ab Freitag (14. Mai) bei Kaufland verfügbar sein soll, lässt sich als Aufsatz auf eine reguläre Tasse setzen und hält den Kaffee darin warm wie in einem Thermobecher.

„Sehr geile Idee und so simpel“, freut sich eine Nutzerin. „Frage mich immer, warum ich nicht auf so was komme“.

----------------------------

Das ist Kaufland:

gegründet 1968, Firmensitz in Neckarsulm (Baden-Württemberg)

das Unternehmen betreibt rund 1.300 Filialen, davon 667 in Deutschland und hat rund 132.000 Mitarbeiter

die Kette ist außerdem in Polen, Tschechien, Rumänien, Slowakei, Bulgarien, Kroatien und der Republik Moldau vertreten

ist ein Tochterunternehmen der Schwarz-Gruppe (ebenso wie Lidl)

Jahresumsatz: 21,42 Milliarden Euro (2018)

----------------------------

Andere sehen noch einen weiteren Vorteil des Produkts: „Gestern morgen hab ich mich noch mit meiner Freundin darüber unterhalten, dass wir einen Deckel für unsere Tassen brauchen auf dem Balkon, damit da nichts reinfällt. Und zack, da ist er.“

Mehrwegdeckel praktisch oder sinnlos?

Doch es gibt auch kritische Stimmen. Als Aufsatz für eine Kaffeetasse im Büro sei „Udo“ zwar denkbar, aber: „Für unterwegs ist das nichts, ich schleppe niemals eine Porzellantasse mit mir herum! Zu heiß, zu schwer, umständlich und geht schnell kaputt.“

----------------------------

Mehr Kaufland-News:

Kaufland: Kunden bei DIESEM Anblick fassungslos! „Mir fehlen die Worte“

Kaufland: „Das ist Verarsche!“ – Kunde wütend über Treueaktion

Kaufland stellt Kunden vor Entscheidung – deren Meinung ist eindeutig

----------------------------

Auch ein weiterer Nutzer glaubt nicht nicht daran, dass sich das Produkt nicht gegen die Mehrwegbecher durchsetzen wird, die es bereits in vielen Unternehmen gibt: „Ich hab bestimmt 10 Thermobecher im Haus und nehme mit Sicherheit nicht meine Tassen mit in die U-Bahn ... außer ich möchte neues Geschirr haben.“ (at)