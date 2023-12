Kaufland an Heiligabend mit anderen Öffnungszeiten – was du beachten musst

Kurz vor Weihnachten geraten viele Menschen in großen Shopping-Wahn. Kein Wunder, schließlich müssen sie noch Geschenke oder Lebensmittel für die Feiertage kaufen. Das gilt auch für viele Kunden von Kaufland.

Doch wie lange haben Filialen von Kaufland an Heiligabend eigentlich geöffnet. Dieser Frage widmen wir uns in den folgenden Absätzen. Wir geben dir einen detaillierten Überblick über die Öffnungszeiten von Kaufland und anderer großer Supermarkt- und Discounter-Ketten, damit deine Last-Minute-Einkäufe vor dem Fest kein Reinfall werden.

Kaufland: Öffnungszeiten an Heiligabend

Normalerweise sind Kaufland-Filialen an Heiligabend darauf ausgerichtet, ihre Türen von etwa 7 bis 14 Uhr zu öffnen. Dadurch haben Kunden die Chance, unmittelbar vor dem Fest noch einen letzten Einkauf zu tätigen. Gleichzeitig gewährt man den Mitarbeitern die Möglichkeit, am Heiligen Abend im Kreise der Familie zu feiern.

Doch dieses Jahr macht ein ganz bestimmter Umstand den einkaufswilligen Menschen einen Strich durch die Rechnung. Weil Heiligabend auf einen Sonntag fällt, haben sich die meisten Kaufland-Filialen dazu entschlossen, ihre Türen geschlossen zu halten.

Trotz der generellen Schließung gibt es Hoffnung für diejenigen, die an Heiligabend noch unbedingt einkaufen wollen. Kaufland-Filialen an Sonder-Standorten, z.B. an Bahnhöfen, könnten in diesem Jahr dennoch geöffnet sein. Eine Ausnahme, die besonders für Reisende und Menschen, die auch an den Feiertagen auf eine Versorgung angewiesen sind, von Bedeutung sein könnte. Kunden sollten jedoch darauf achten, sich vor Ort direkt bei ihrer Filiale über die genauen Öffnungszeiten zu informieren.

Wie verhält es sich bei anderen Händlern?

Nicht nur Kaufland macht an Heiligabend bei den meisten Filialen die Schotten dicht. Auch andere Supermarkt- und Discounter-Ketten wie Aldi, Edeka, Lidl und Rewe schließen ihre meisten Standorte am 24. Dezember.

Doch auch hier gibt es Ausnahmen, die je nach Standort und Kette variieren können. Manche Aldi-Filialen an der Nordsee und Ostsee können teilweise geöffnet sein, ebenso wie manche Filialen von Lidl oder Edeka an Bahnhöfen.

Wenn du wissen willst, ob die Kaufland-Filiale in deiner Region an Heiligabend geöffnet hast, fragst du am besten vor Ort nach oder informierst dich im Internet.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.