Kaufland sorgt mit neuem Angebot für Jubel bei Kunden – doch es gibt einen Haken

Der Herbst beginnt: Für viele bedeutet das nicht nur, dass endlich wieder Kürbiszeit bei Kaufland, Edeka & Co. ist, sondern auch, dass die Zeit voller Kerzen, Kuscheldecken und warmer Socken beginnt.

Logisch, dass man in der (vor-)winterlichen Zeit auch mal gerne zum Süßigkeitenregal greift – und dort gibt es eine Neuigkeit, die den zahlreichen Film-Nerds gefallen dürfte. Doch Achtung: Es gibt einen Haken.

Harry Potter bei Kaufland: Süßigkeiten im besonderen Stil

Ob Schokolade, Kekse oder Fruchtgummi – die Geschmäcker bei Süßigkeiten gehen auseinander. Doch nun werden viele wohl den Gang zu den Gummibärchen suchen, denn Haribo hat eine Sorte herausgebracht, die für einen Hype sorgen könnte.

Denn neben den üblichen Sorten finden die Kaufland-Kunden jetzt auch drei limitierte Harry-Potter-Sorten – und die sind zauberhaft, im wahrsten Sinne des Wortes. Es handelt sich nämlich um eine limitierte Harry-Potter-Edition! Jetzt kann man sich die typischen Potter-Symbole wie den sprechenden Hut, Hedwig, Harrys Blitz und die Figuren selbst als Fruchtgummi schmecken lassen. Doch nicht nur der Inhalt könnte verzücken, sondern auch die Verpackung selbst!

Fans sind Feuer und Flamme: „Ich probiere alle drei Tüten!“

Darauf sind nämlich Harry Potter, Ron Weasley und Draco Malfoy als Figuren abgebildet – mit dem Zauberspruch „Alohomora!“ (auf Muggel-Sprache: Öffne dich!) auf der Verpackung. Besonders passend: Die Draco-Malfoy-Version der Haribo-Süßigkeiten ist nicht nur grün, sondern auch mit „sauren“ Gummibärchen gefüllt – also passend für den Ruf von Slytherin.

Logisch, dass auf diesen Kaufland-Post zahlreiche Harry Potter-Fans reagierten. So schreibt eine Userin unter dem Beitrag auf Facebook: „Ich muss zu Kaufland!“ Eine andere fügt ganz begeistert hinzu: „Ich probiere bald alle drei Tüten aus.“ Doch Achtung: Vegetarier müssen leider auf die Fruchtgummis verzichten, denn sie sind mit Gelatine.

Das ist jedoch nicht die einzige schlechte Nachricht: Die Fruchtgummis in den Regalen von Kaufland sind nur eine Limited Edition – sie sind also nur für kurze Zeit erhältlich. Also schnell zugreifen, bevor die Muggels alles wegschnappen!