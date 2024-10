Kaufland gibt Waren nur noch in begrenzter Menge ab – Kunden rasten aus

Dieser Anblick in einer Filiale von Kaufland sorgte bei den Kunden für eindeutige Reaktionen.

Es ging um besonders beliebte Produkte, den Verkauf in begrenzter Stückzahl und irritierte Kaufland-Kunden. Aber der Reihe nach.

Kaufland und Co. müssen Mengenabgaben reduzieren

In den vergangenen Jahren kam es in Supermärkten immer wieder vor, dass bestimmte Produkte nur noch in geringen Mengen an einzelne Kunden abgegeben wurden. Dies war speziell in den ersten Monaten der Corona-Pandemie der Fall, als viele Menschen diverse Produkte wie Toilettenpapier, Nudeln oder Mehl gehamstert hatten. Später betraf es wegen Lieferketten-Problemen – unter anderen ausgelöst durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine – auch verschiedene andere Waren wie zum Beispiel Speiseöl.

Kaufland, Edeka, Aldi und Co. entschieden sich dann in vielen Filialen dazu, dass solche Produkte nur noch in geringer Stückzahl an einzelne Kunden verkauft werden. Nur so konnte sichergestellt werden, dass möglichst vielen Personen eine haushaltsübliche Menge des Produkts zur Verfügung steht.

Haribo-Tüten in „begrenzter Stückzahl“

In der Kaufland-Filiale seines Vertrauens entdeckte ein Kunde zuletzt erneut einen solchen Hinweis. „Abgabe in haushaltsüblichen Mengen“, stand dort geschrieben: „Abgabe Höchstmenge: 200 Stück.“

Das Pikante: Das Schild stand vor einem Regal mit Tüten Süßigkeiten-Herstellers Haribo. Die berechtigte Frage des Kaufland-Kunden: „Seit wann sind eigentlich 200 Tüten Haribo eine haushaltsübliche Menge?“

Kaufland-Kunden lachen sich schlapp

Bei dem Anblick rasteten auch andere Kunden von Kaufland förmlich aus. So musste einer scherzen: „Gerade genug für einen gemütlichen Abend.“ Und eine andere Kundin fügte lachend hinzu: „Ich sage mal so: Kommt auf den Preis an.“

Ob sich auf dem Schild der Fehlerteufel einschlich oder ob die betroffene Filiale von Kaufland wirklich sicherstellen möchte, dass bloß niemand mehr als 200 Haribo-Tüten kauft, können wir nicht mit Gewissheit sagen. Für einen Lacher unter den Kunden hat es allemal gereicht.