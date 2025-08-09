„Klappt eigentlich immer“: Kaufland-Kunde entlarvt irren Spartrick – SO kaufst du kostenlos ein

Du gehst regelmäßig bei Kaufland einkaufen? Dann kannst du mit einem simplen Trick bares Geld sparen und deine Einkäufe gratis eintüten. Was zunächst nach einem typischen Diebstahl klingen mag, klappt auf völlig legale Weise.

TikTok-User „pascal.success“ behauptet in einem Video: „Jedes Mal, wenn ich im Kaufland bin, probiere ich, meinen gesamten Einkauf kostenlos zu bekommen. Das klappt eigentlich immer.“ Doch wie macht er das?

Kaufland-Kunde entlarvt Spartrick

Um bei seinem Kaufland-Einkauf zu sparen, setzt er auf abgelaufene Produkte. Er erklärt: „Kaufland hat eine Frische-Garantie und für jedes abgelaufene Produkt, das du findest, bekommst du einen 2,50-Euro-Gutschein.“

Er ist überzeugt: „Wenn man da ein Auge für hat, findet man in unter fünf Minuten unzählige Produkte, die abgelaufen sind.“ Bei seiner Suche findet er beispielsweise kleine, abgelaufene Marshmallows und ein Gebäck. Die beiden Produkte gibt er bei der Kasse ab, erhält zwei 2,50-Euro-Gutscheine und bezahlt damit seinen Einkauf. „Wenn ich mehr einkaufen würde, würde ich einfach nach mehr abgelaufenen Sachen suchen“, sagt er. Doch wieso bietet Kaufland so einen Service überhaupt an?

So kannst du noch mehr sparen

Auf der Website von Kaufland werden Kunden über die Aktion informiert. Mitarbeiter wollen die abgelaufene Ware dadurch aussortieren und geben aufmerksamen Kunden als Dank einen Gutschein.

Übrigens ist das nicht die einzige Möglichkeit, wie du Geld bei deinem Kaufland-Einkauf sparen kannst. Auch wenn du länger als fünf Minuten warten musst, wenn nicht alle Kassen geöffnet sind, bekommst du einen 2,50-Euro-Einkaufsgutschein.