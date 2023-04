Kaufland: Frau auf 180, als sie DAS im Laden bemerkt – Erklärung des Supermarktes dürfte alle Kunden interessieren

Der Ärger bei einer Kaufland-Kundin ist groß. Jedes Mal, wenn die neue Angebotswoche starte, würde sie aufgeregt zum nächsten Laden fahren. Doch dort angekommen, sei die Ware immer schon vergriffen. Das sei allerdings noch nicht alles.

Kaufland macht sie nämlich noch eine viel miesere Nummer zum Vorwurf.

Kaufland-Kundin wegen Angebot verärgert

So hatte sich der Supermarkt das wohl nicht gedacht, als er den neuen Werbefilm mit Schlagersänger Micha Kible alias Micha von der Rampe bei Facebook teilt. In dem Video singt der junge Musiker auf einen seiner bekannten Hits: „Kaufland, Kaufland, schöne Preise. Sparen, sparen überall. Da kauf ich ein auf jeden Fall.“

Unter den Kommentaren platzt einer Kundin allerdings der Kragen. „Ich muss jetzt mal meiner Wut Luft machen“, schreibt sie. „Das ist mir jetzt zum x-ten-mal passiert, dass ich während einer Angebotswoche mehrfach ins Geschäft fahre und die Sachen sind bereits am ersten Tag vormittags (!!!) ausverkauft und es kommt auch nichts mehr nach. Und wir reden hier von Sortimentsware“, merkt sie an. Was sind dann nach Ablauf der Woche bemerkt, lässt sie richtig aus der Haut fahren.

Supermarkt reagiert

Denn sobald die Angebote auslaufen würden, sehe es wieder ganz anders aus, bemerkte die Kundin immer wieder. „Witzigerweise ist die Angebotswoche kaum vorbei – Zack… sind auch wieder die Waren da. Ganz miese Sache“, findet sie. Wie soll man da noch sparen, fragen sich die anderen Nutzer auch in Bezug auf den Werbejingle.

Kaufland reagiert: „Es tut uns leid, dass nicht nur die Angebote in deiner Filiale offenbar oft vergriffen sind“. Dafür hat der Supermarkt allerdings auch eine Erklärung parat. „Leider sind diese immer nur so lange verfügbar, wie der Vorrat reicht – auch trotz sorgfältiger Warenplanung.“ Dennoch zeigt sich der Supermarkt verhandlungsbereit und gibt der Kundin die Möglichkeit, sich mit dem Kundenmanagement der entsprechenden Filiale zu verbinden.