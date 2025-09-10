Kaufland verkündet Produkt-Rückkehr – Kunden rennen dem Supermarkt die Türen ein

Nicht vielen Kunden ist es bewusst – aber einige Produkte im Supermarkt-Sortiment haben tatsächlich eine „Sommerpause“. Dazu gehören auch einige absolute Klassiker aus dem Süßigkeiten-Regal.

Schoko-Riese Ferrero nimmt über den Sommer hinweg tatsächlich einige Produkte aus dem Verkauf, weil die Süßigkeiten in den heißen Monaten nicht so lange frisch und genießbar bleiben. Dazu gehören auch absolute Aushängeschilder des Herstellers: Ferrero Rocher, Mon Chéri, Kinder Riegel oder Kinder Überraschung.

Doch jetzt ist die Sommerpause vorbei – und das mit einem Sonderangebot, das unter anderem die Kaufland-Kunden besonders begeistert.

Kaufland holt Ferrero-Produkte zurück

„Die Sommerpause ist vorbei und das Warten hat sich gelohnt“, schrieb Kaufland kürzlich auf Facebook – und verkündete damit die Rückkehr der Kinder Überraschungs-Eier in ihr Sortiment. Und um zum Beginn der „Ferrero-Saison“ gleich richtig die Werbetrommel zu rühren, gibt es gleich noch eine Sonderaktion oben drauf.

In den Überraschungs-Eiern verstecken sich nun Playmobil-Figuren von Superhelden und ihren Widersachen aus dem DC-Universum. Superman, Wonder Woman, Batman, der Joker & Co. sind die „Überraschung“ in der neuen Ferrero-Kollektion.

Und offenbar hat der Hersteller damit einen Nerv bei den Kaufland-Kunden getroffen – denn die rennen dem Supermarkt nun offenbar die Türen ein, wenn man den Kommentaren unter dessen Facebook-Beitrag glaubt.

Kaufland-Kunden im Sammelfieber

Eine Kundin berichtet stolz, ganze 20(!) Überraschungs-Eier gekauft zu haben – und liefert als Beweis ein Foto mit zehn bereits gesammelten Comic-Figuren. Eine andere stimmt zu: „Sechs haben wir schon. Mein Kleiner liebt es, damit zu spielen.“ Feedback, das offenbar überzeugt: „Dann muss ich mir doch unbedingt Ü-Eier kaufen“, beschließt eine weitere Nutzerin daraufhin.

Hier und da gibt es zwar auch ein paar enttäuschte Stimmen, weil das Kind sich womöglich einen anderen Helden gewünscht hatte, als den, der am Ende aus dem Ei schlüpfte. Doch genau dieses Sammelfieber, es immer weiter zu probieren, will der Supermarkt ja gerade anheizen.