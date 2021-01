Kaufland eröffnet tatsächlich die Grillsaison! Kunden reagieren deutlich

Wer schon im Januar angrillen will, ist bei Kaufland richtig.

Hmmm… grillen. Das weckt Erinnerungen an Sommer, Feste und eine tolle Zeit. Aber Grillen im Winter? „Ja, ja, ja! Tausend Mal JA!“, schreibt Kaufland dazu auf der eigenen Facebookseite.

Dazu postet der Supermarkt ein Bild mit Grill-Utensilien. Zu sehen sind Bratwürste, Baguettes, Fisch und Co. der Eigenmarke von Kaufland: Der Supermarkt hat also schon jetzt die Saison eingeleitet. Die Kunden reagieren eindeutig.

Kaufland: So reagieren die Kunden auf das Angrillen im Winter!

Alles, was man für einen guten Grillabend gebrauchen kann. Mit dem Post will Kaufland auf reduzierte Produkte aufmerksam machen. Doch grillen im Januar? Das scheint den Kunden gar nicht so komisch vorzukommen.

Denn viele berichten, dass sie bereits an Silvester gegrillt haben. Stichwort: Wintergrillen oder Feiertagsgrillen. Einige suchen dann den Weg zum Balkon oder Garten und schmeißen ihren Grill an.

Auch andere Kaufland-Kunden sind vom Wintergrillen begeistert.

Hier einige Kommentare:

„Coole Produkte, wir grillen auch. Danke Kaufland.“

„Wir grillen immer gerne, zwar elektrisch, aber zu jeder Jahreszeit und Wetter. Allein, um unnötiges Fett zu sparen.“

„Grillen geht immer.“

„Mmmmh, lecker. Wird Zeit, dass die Grillsaison wieder anfängt.“

„Ich liebe Grillen. Die Bratwurst und das Pazifikwildlachsfilet sind am Leckersten.“

Kaufland startet in die Grillsaison. Foto: imago images / CTK Photo

Für eine Kaufland-Kundin ist das allerdings nichts. Sie grillt lieber im Sommer: „Grillen im Winter? Da erfriere ich, bevor die Kohle vorgeglüht ist.“

Ein weiterer Kommentar: „Im Winter grillen geht tatsächlich. Draußen wird gegrillt, drinnen gegessen. Im Sommer macht es aber viel mehr Spaß.“ Darauf kann Kaufland nur antworten: „Ja, anders herum raten wir auch dringend von ab!“ (ldi)

