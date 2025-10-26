Influencer-Produkte von Kaufland sorgen für Kopfschütteln – „Was, das schon wieder?“

Kaufland sorgt mit seinen Getränken, Früchten und allerlei anderen Lebensmittel immer wieder für leere Regale und wohl auch volle Einkaufswägen. Doch nicht jede Ware löst sofort einen Hype aus – ganz im Gegenteil.

Nun sorgt gleich zwei Produkte von einem bekanntem Influencer für Kopfschütteln.

Influencer-Produkt bei Kaufland

Ob Gönnergy von MontanaBlack, die Chips von Knossi und Trymacs, Juliencos Sirupe und vieles mehr – Kaufland weiß, dass es nicht mehr nur darauf ankommt, wie etwas aussieht, sondern dass auch Hype und Kooperationen wichtig sind. Kein Wunder, dass sie mittlerweile viele Produkte von Influencern und bekannten TV-Gesichtern in ihren Regalen haben. Einer davon ist Emir Bayrak, auch bekannt als EMYO.

Und mit mehr als 6,9 Millionen Fans auf TikTok, rund einer Million Followern auf Instagram und 1,3 Millionen Abonnenten auf YouTube zählt Emir Bayrak definitiv zu den erfolgreichsten Influencern Deutschlands. Dort ist er vor allem für seine humorvollen Kurzvideos beliebt. Daraus hat er sogar ein Buch mit dem Titel „Lass mal machen. Ideen und Challenges für jede Situation“ publiziert.

Kunden sind sich uneinig

Doch damit nicht genug: Der junge Influencer bringt auch Limonaden heraus, die es exklusiv bei Kaufland gibt. Laut dem Markt sollen endlich „wieder die beliebten Sorten „Mermaid Fantasy“, „Pretty Peach“ und „Blueberry Bay“ als prickelnde Limonade oder Ice Balls erhältlich sein“. Darüber hinaus können sich die Fans auf die neuen Wintereditionen freuen. So soll es bald die Sorte „Winter Paradise“ als Limo geben.

Logisch, dass sich einige Facebook-Fans über diese Nachricht freuen. So meint eine Userin etwa: „Wow, endlich mal wieder ein neues Getränk bei Kaufland.“ Doch nicht jeder scheint sich zu freuen – es hagelt auch reichlich Kritik. Ein Nutzer schreibt etwa: „Alles süße Pampe.“ Auch ein anderer meint: „Ein Blick auf die Inhaltsstoffe genügt, um nichts davon zu kaufen.“ Ein weiterer Userin fügt hinzu: „Was ist denn das nun schon wieder.“

Somit ist klar: Die Meinungen über das neue Kaufland-Produkt gehen definitiv auseinander.