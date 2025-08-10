Ekel-Eklat bei Kaufland schlägt weiter Wellen – neue Vorwürfe gegen TÜV-Siegel

Als im April Undercover-Journalisten vom „Team Walraff“ 50 Kaufland-Filialen einen geheimen Besuch abstatteten, kam dabei Ekelerregendes ans Tageslicht. Beinahe alle untersuchten Standorte wiesen erhebliche Hygienemängel auf. Von verschimmeltem Käse über Mäuse hin zu unzureichend funktionierende Kühltruhen.

Kaufland reagierte daraufhin mit sofortigen Maßnahmen, um das verloren gegangene Vertrauen der Kundschaft zurückzugewinnen. Dazu gehört auch eine Überprüfung jeder einzelnen der 780 Filialen in Deutschland durch den TÜV Süd. Allerdings kommt nun Kritik an dieser Methode auf.

Kaufland reagiert auf Undercover-Entdeckung

Nach dem Skandal im Frühjahr schloss die Supermarktkette kurzerhand zwei der besonders in den Fokus gerückten Filialen (Homburg und Bad Tölz) und beauftrage den TÜV Süd mit der Überprüfung aller deutschen Standorte. Der soll den Umgang mit Lebensmitteln und die Sauberkeit der Filialen prüfen und TÜV-Siegel verteilen.

Verbraucherzentrale kritisiert Kaufland

Allerdings kritisiert die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg diese Maßnahme als unzureichend. Gegenüber dem SWR bezeichneten die Experten die Methode als intransparent. Es sei nichts weiter als eine wohlbekannte Unternehmensstrategie, um das eigene Image schnellstmöglich aufzubessern.

Der Verbraucher habe nichts von dem Siegel, solange er nichts über die Ergebnisse der Kontrollen erfahre. Die Verbraucherzentrale spreche sich nicht umsonst seit Jahren für verbindliche und transparente Hygienesiegel aus.