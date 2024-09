Kaufland-Kunde lässt Eis zwei Tage schmelzen – was er dann sieht, macht ihn sprachlos

Es war eigentlich nur ein Zufall und nicht beabsichtigt. Doch was das kleine Heimat-Experiment eines Kaufland-Kunden zeigt, dürfte alle Kunden gleichsam überraschen und sprachlos zurücklassen. So ließ er zwei Tage lang ein Stieleis der Supermarkt-Eigenmarke in der Spüle liegen.

+++ Kaufland: Nächste Schließungs-Welle – um diese Filialen geht’s +++

Als er dann nach gut 48 Stunden wieder hinsah, überraschte ihn der Anblick derart, dass er gleich im Netz um Rat fragen musste. Die Reaktion anderer spricht für sich.

Kaufland-Kunde lässt Eis auftauen – es schmilzt nicht

„Ein Freund von mir hat eine Schachtel hiervon in meinem Haus gelassen, und ich habe es probiert“, teilt der Mann ein Foto der Eiscreme auf „Reddit“. „Ich habe es nicht so gemocht, also habe ich es ins Spülbecken geworfen. Das Foto, das ihr seht, entstand zwei Tage später.“ Darauf ist zu sehen, wie ein Holzstiel mit „Maxx“-Logo aus einem Haufen Vanille-Eiskreme mit Schoko-Überzug herausragt.

Auch interessant: Kaufland-Kunde blickt ins Regal – bei diesem Anblick fällt er aus allen Wolken

Bei einem näheren Blick fällt eins sofort auf: „Die Eiscreme schmilzt nicht“. Das ist auch dem Nutzer aufgefallen. Deshalb fragt er in die Runde: „Weiß irgendjemand, welche Chemikalien dafür sorgen könnten?“

Inhalt von Reddit anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Reddit, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Kaufland-Eis mit Zusatzstoffen

Auch die anderen Nutzer sind fassungslos. Der Beitrag zählt über 300 Kommentare. Darunter finden sich auch einige, die eine Erklärung für das Phänomen zu liefern scheinen. So meint ein Nutzer, dass Zusatzstoffe wie Guakern- und Johannisbrotkernmehl in Verbindung mit Fett eine Margarine-ähnliche Konsistenz ergeben.

Dr. Stefan Asam, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für analytische Lebensmittel-Chemie der TU München, bestätigt diese Theorie. „Milchbestandteile, Zucker und Kokosfett liegen zusätzlich vor, die mit den genannten Zusatzstoffen (Emulgatoren und Verdickungsmittel) eine halbfeste Masse ergeben“, erklärt er gegenüber „Ippen Media“. „Je nach Umgebungsbedingungen kann die Oberfläche dann durch Verdunstung von Wasser auch noch austrocknen, wodurch sich das gezeigte Bild ergibt.“