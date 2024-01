Kaufland, Edeka, Rewe & Co.: Kunden stehen wütend vorm Regal – „Voller Betrug“

Immer wieder stoßen die Kunden von Kaufland, Edeka, Rewe und anderen Märkten auf kleine Tipps und Tricks der einzelnen Produktmarkten. Einem Kunden ist jedoch etwas aufgefallen, was bei „Reddit“ für große Diskussionen sorgte.

Konkret geht es um die Ein-Liter-Flasche von Forstetal. Denn das Etikett der Flasche sorgt bei Kunden von Kaufland, Edeka, Rewe und Co. für große Irritationen. Der Grund ist die Menge des Wassers in der Flasche.

Kaufland, Edeka, Rewe und Co.: Ärger über Ein-Liter-Wasserflasche

In einzelnen Flaschen oder im Kasten, pinke Etiketten für stilles, grüne für halb-sprudeliges und blaue für sprudeliges Wasser: Forstetal dürfte vielen ein Begriff sein, es ist laut „Stiftung Warentest“ eine der beliebtesten Wassersorten Deutschlands.

Doch nun gibt es Ärger mit Forstetal. Denn ein Kunde postete bei „Reddit“ ein Bild, auf dem das Eitikett der blauen Forstetal-Flasche zu sehen ist. Groß zu sehen ist die Menge der Flasche: 1,5 Liter. Doch das stimmt so nicht. Denn kleingedruckt darunter steht: Forstetal600 decken den Tagesbedarf an Calcium.

Unten rechts auf der Flasche ist dann die eigentliche Menge zu lesen: ein Liter. Anderthalb Liter decken den Tagesbedarf, doch nur ein Liter ist in der Flasche drin. Was die Kunden daran so richtig stört: Die Aufschrift „1,5 Liter“ ist deutlich sichtbarer – mehr als doppelt so groß zu lesen als die Aufschrift der eigentlichen Menge.

„1,5 Liter? Immer das Kleingedruckte lesen“

Auf „Reddit“ hat das große Kreise gezogen. Der User, der das Bild geteilt hat, schreibt zum Foto: „1,5 Liter? Immer das Kleingedruckte lesen“. Das Tenor der Kommentare: Die Maßnahme von Forstetal ist eine absolute Frechheit. „Das ist voller Betrug, das ist wirklich ein Fall für den Verbraucherschutz“, schreibt ein Kunde von Kaufland, Edeka, Rewe und Co.

„Das ist schon sehr frech, fragwürdig, ob sowas überhaupt erlaubt ist“, schreibt ein anderer. Noch ein weiterer User zweifelt an, ob das so richtig ist: „Nicht schlecht. Ob das wirklich so erlaubt ist, stelle ich jedoch in Frage.“