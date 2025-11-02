Pfand-Hammer bei Kaufland! Kunden von Rewe, Edeka und Co. werden blass

Nachhaltigkeit steht bei Kaufland jetzt auch beim Wein im Fokus! In knapp 200 Filialen in Süddeutschland bietet der Einzelhändler 0,75-Liter-Mehrweg-Weinflaschen mit einem Pfand von 0,25 Euro pro Flasche an. Damit setzt Kaufland auf Umweltschutz und hilft zugleich, den CO2-Ausstoß bei der Weinproduktion deutlich zu reduzieren. Bei Rewe, Edeka und Co. kennt man sowas noch nicht.

Mehrweg-Weinflaschen: Kaufland wird nachhaltiger

Die Glasflaschenherstellung verursacht eine enorme Menge an CO2 – fast die Hälfte der Emissionen bei der Weinproduktion geht darauf zurück. Mit den neuen Mehrwegflaschen begegnet Kaufland diesem Problem: Statt Einwegflaschen, die nach Gebrauch recycelt werden müssen, werden die Flaschen zurückgenommen, sorgfältig gereinigt und wieder befüllt.

„Mit den neuen Mehrweg-Weinflaschen weiten wir unser Mehrwegangebot aus. Für unsere Kunden bedeutet das: Sie sparen sich den Gang zum Glascontainer, tun etwas für die Umwelt und erhalten zudem ein regionales Qualitätsprodukt“, erklärt Markus Bretz, Bereichsleiter Einkauf Food und Getränke Kaufland. Das Angebot umfasst Rotwein, Rosé und Weißwein – alles regional produziert.

Kaufland setzt auf Recycling-Kästen

Doch damit nicht genug: Die Genossenschaft Wein-Mehrweg eG, die hinter diesem Projekt steht, hat auch umweltfreundliche Kästen aus Recyclingmaterial entworfen. Mit einem Pfand von 3,50 Euro kann der Kasten samt Flaschen an jedem Kaufland-Leergutautomaten in Deutschland zurückgegeben werden. Das erleichtert den gesamten Rückgabeprozess für die Kunden.

Erkennbar sind die neuen Mehrweg-Weinflaschen an einer Prägung am Flaschenhals und einem Mehrwegzeichen auf dem Etikett. Kaufland setzt auf auffällige Designs, die direkt ins Auge springen und zeigt so: Nachhaltigkeit kann auch stylish sein – nicht nur funktional!

Hinter der Innovation stehen 14 Betriebe der Wein-Mehrweg eG, die für mehr als fünf Prozent der nationalen Weinproduktion verantwortlich sind. Kaufland rollt das Angebot besonders breit in Baden-Württemberg aus, aber auch einige Filialen in Bayern sind Teil des Projekts. Nachhaltiger Wein für die Region – ein Konzept, das Zukunft hat!