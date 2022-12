Kaufland, Edeka, Rewe: Öffnungszeiten der Supermärkte an Heiligabend – hier alle Infos

Und schon ist das Jahr 2022 schon fast wieder Geschichte. Doch vor dem Jahreswechsel steht noch Weihnachten auf dem Plan. Damit verbunden ist bei vielen Deutschen neben des schönen Festes auch eine stressige Vorweihnachtszeit. Besonders am 24. Dezember selbst kommt dann oft nochmal Stress auf, wenn Lebensmittel für das Fest fehlen und man noch schnell in den nächsten Supermarkt muss. Doch wann kann man bei Kaufland, Edeka und Rewe an Weihnachten einkaufen?

Öffnungszeiten bei Kaufland, Edeka und Rewe an Weihnachten

Weihnachten ist das Fest der Liebe und das bedeutet für viele, dass sie das Fest zusammen mit ihrer Familie und ihren Liebsten verbringen. Dazu gehört neben den Geschenken auch oft ein großes und reichhaltiges Essen. Doch wer die Zutaten dafür nicht schon im Voraus bei Kaufland, Edeka oder einem anderen Supermarkt besorgt hat, der kommt am 24. Dezember oft ins Schwitzen. Denn die Supermärkte haben am Heiligen Abend nicht ihre regulären Öffnungszeiten.

Weitere News:

Vom Gesetzgeber wird nämlich vorgegeben, wann Rewe, Kaufland und Co. ihre Filialen an Weihnachten zumachen müssen. Sie dürfen maximal bis 14 Uhr offen haben. Doch auch wann die Supermärkte ihre Tore für Kunden öffnen, ist nicht überall gleich.

Diese Öffnungszeiten gelten bei Kaufland, Edeka, Rewe an Weihnachten:

Rewe: 7.00 Uhr bis 14.00 Uhr

Edeka: „Unsere selbstständigen Kaufleute entscheiden eigenständig über ihre Märkte und auch ihre Öffnungszeiten. Daher können wir Ihre Frage leider nicht pauschal beantworten“, heißt es dazu von Edeka. Doch an Weihnachten dürfen sie ebenfalls nur bis maximal 14.00 Uhr öffnen.

Kaufland: 7.00 oder 8.00 bis 14.00 Uhr

Die Supermärkte weisen aber auch darauf hin, dass die Öffnungszeiten der einzelnen Märkte an Weihnachten von der Norm abweichen können. Deswegen sollen Kunden sich entweder über Aushänge in den Filialen oder online über die genauen Zeiten ihrer Filiale informieren. Am 25. und 26. Dezember bleiben die Filialen der Supermärkte aber auf jeden Fall geschlossen.