Kaufland, Edeka und Co: Verbraucherzentrale warnt vor Preisfalle an der Kasse – Rewe reagiert

Kunden von Kaufland, Edeka und Co., aufgepasst: Die Verbraucherzentrale warnt vor einer Preisfalle an der Kasse.

Immer häufiger gibt es Beschwerden zu unterschiedlichen Preisen am Regal und an der Supermarktkasse bei Kaufland, Edeka und Co. Die Verbraucherzentrale Berlin schlägt deswegen jetzt Alarm.

Kaufland, Edeka und Co.: Preisschilder sollen Kunden zum Kaufen einladen

Doch welcher Preis gilt letztendlich an der Kasse? Wie RTL berichtet, ist die Rechtslage dabei eindeutig. „Der Preis, der an der Kasse angezeigt wird, gilt“, sagt die Verbraucherzentrale Berlin. Begründung: Der Kauf findet an der Kasse statt und damit einhergehend auch die Vereinbarung über den Preis.

Preisschilder sollen Kunden lediglich zum Kaufen einladen. Auch, wenn am Regal noch ein anderer Preis stand, darf der Händler an der Kasse mehr oder weniger verlangen.

Kaufland, Edeka und Co: Vor Ort sollte der Kassenbon überprüft

Doch wenn Kunden einen Unterschied auffällt, müssen sie das natürlich nicht einfach so hinnehmen. „Der Supermarkt ist zwar nicht verpflichtet, Ihnen den Artikel zum günstigen Preis zu geben. Aber Sie haben das Recht, den Kauf rückgängig zu machen“, sagt Sabrina Schulz von der Verbraucherzentrale Berlin.

Am besten der Kunde kontrolliert beim Scannen des Artikels direkt den Preis. Falls das nicht möglich ist, sollte vor Ort der Kassenbon überprüft werden.

Kaufland, Edeka und Co: SO reagiert Rewe

Rewe hat wie folgt auf das Problem reagiert: „Das Stecken von neuen Papieretiketten hinter die Schienen der Regalböden bei Änderungen von Preisen oder anderen Artikelangaben ist Handarbeit und fehleranfällig bei Stress und Störungen infolge von Arbeitsunterbrechungen.“ Eine Reklamation sei bei Rewe aber jederzeit möglich, wie RTL schreibt.