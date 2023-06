Achtung an alle Kunden von Kaufland, Edeka, Rewe & Co! Beim Einkauf sollten sie demnächst die Augen offenhalten. Denn ein Produkt sollte ab sofort lieber nicht mehr im Einkaufswagen oder -Korb landen.

Vor allem für Kinder birgt es eine tödliche Gefahr. Das liegt an einem Inhaltsstoff, an dem vor allem kleinere Kinder ersticken könnten. Darum sind bei Kaufland, Edeka, Rewe & Co. nun besonders die Eltern gefragt.

Kaufland, Edeka, Rewe & Co: Rückruf!

Sie sehen süß aus und schmecken auch so, doch solltest du von diesem fruchtigen Snack lieber die Finger lassen. Die Rede ist von den Gelee-Süßigkeiten der Marke „Lium“. Die chinesischen Plombenzieher gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen, jeweils als Variation mit Ume – eine asiatische Pflaumenart.

Die Verpackung ist bunt und lädt zum Naschen ein – doch von einer Charge sollten vor allem Kinder und deren Eltern Abstand nehmen. Denn darin sind die Zusatzstoffe Konjakmehl (E 425ii), Johannisbrotkernmehl (E 410) und Carrageen (E 407) enthalten. Eine ziemlich klebrige Mischung.

Diese Artikel werden zurückgerufen:

So sehen die zurückgerufenen Produkte aus. Foto: Hermann Commerce GmbH

Artikel: Lium Gelee mit Zucker und Süßungsmittel

Geschmacksrichtungen: Ume, Ume & Erdbeer, Ume & Mango, Ume & Maracuja

Verpackungseinheit: 120 Gramm

Haltbarkeit: 12.09.2023

Los-Kennzeichnung: 12-09-2023

Inverkehrbringer: Hermann Commerce GmbH

Erstickungsgefahr für Kinder droht

Konjakmehl ist grundsätzlich unbedenklich, es wird meist zum Andicken von Lebensmitteln verwendet. Johannisbrotkernmehl hingegen kann mit dem Pestizid Ethylenoxid belastet sein, zudem führt es bei übermäßigem Verzehr zu Durchfall und sollte deshalb nur in Maßen verzehrt werden. Und Carrageen ist vor allem für Allergiker problematisch und hat deshalb in Säuglingsnahrung nichts zu suchen.

Alles zusammen sind es jedoch drei Stoffe, die zum Gelieren verwendet werden – wohl etwas viel. Deshalb warnt auch die Firma Hermann Commerce, die die Süßigkeiten in Deutschland in Umlauf bringt, vor einer möglichen Erstickungsgefahr. Die sei vor allem für Kinder bedenklich.

Deshalb nimmt das Unternehmen die genannten Produkte aus Verbraucherschutzgründen zurück. Kunden können die Artikel einfach im Supermarkt zurückgeben und erhalten an den Kassen ihr Geld zurück. Während „produktwarnung.eu“ allerdings auf das Mindesthaltbarkeitsdatum 12. September 2023 als Rückgabeberechtigung eingeht, warnt die Distributionsfirma selbst vor „allen Mindesthaltbarkeitsdaten“.