Kaufland: Preisschock! Kunden trifft bei diesem Anblick der Schlag – „Kacken wird Luxus“

Der Gang in den Supermarkt und in den Discounter treibt vielen Menschen seit geraumer Zeit die Tränen in die Augen. Schuld sind die oftmals eklatant gestiegenen Lebensmittelpreise. Und auch Kunden von Kaufland trifft bei DIESEM Anblick der Schlag.

Wer soll das alles noch bezahlen? Diese Frage stellen sich derzeit zahlreiche Verbraucher, wenn sie vor den Supermarkt-Regalen von Kaufland, Edeka und Co. stehen. Erst kürzlich sorgten heftige Blumenkohl-Preise für großes Stöhnen bei vielen Gemüse-Liebhabern. Das Stück kostete nämlich in einigen Geschäften bis zu knapp 6 Euro!

Kaufland-Eigenmarken verzeichnen heftigen Preis-Anstieg

Doch das ist noch nicht alles: Auch die Gurke sorgte mit absoluten „Mondpreisen“ für absolutes Aufsehen. Viele Menschen regten sich in den sozialen Netzwerken darüber auf. Doch Gurke und Blumenkohl sind bei Weitem nicht die einzigen Produkte, die teurer geworden sind. Ein Video, welches derzeit in den sozialen Netzwerken die Runde macht, zeigt, wie heftig der Preisanstieg zum Beispiel bei den Eigenmarken von Kaufland ist.

In dem Video wird ein Preisvergleich gemacht. Dabei wird zurückgeschaut, wie teuer die Produkte im März 2022 waren und wie teuer sie jetzt sind. Besonders auffällig: Klopapier ist verdammt teuer geworden! So kostete eine Packung der Kaufland-Eigenmarke mit 10 Rollen (vierlagig) im März 2022 noch 3,25 Euro – jetzt sind es 5,05 Euro. Macht also einen Anstieg von 55 Prozent! „Auch das Kacken wird langsam zum Luxus“, heißt es in dem Video.

Heftiger Anstieg auch HIER

Doch das ist bei Weitem noch nicht alles. So kostete das Tomatenmark vor einem Jahr noch 0,69 Cent. Jetzt sind es 1,19 Euro. Macht ein Plus von 72 Prozent. Milchreis (von 0,49 auf 0,99 Cent) und Mayonnaise (von 0,99 Cent auf 1,99 Euro) sind um über 100 Prozent gestiegen. Den heftigsten Preisanstieg gab es laut des Videos beim Speisequark. Der schoss von 0,45 Cent auf 1,09 Euro – macht ein Plus von satten 142 Prozent! Man darf gespannt sein, ob sich diese Preise weiter halten…