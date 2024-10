Kaufland, Edeka und Co: Pfand-Trick enthüllt! So kommst du leichter ans Geld

Es gibt einen Trick, der dir die Pfandrückgabe bei Kaufland, Edeka und Co. erleichtert. Kennst du ihn schon? Besonders jenen Kunden, die viele Flaschen auf einmal abgeben wollen, dürfte er dabei helfen. Denn dadurch geht es deutlich schneller.

Kaufland, Edeka & Co: Aktueller Stand in Sachen Pfand

Egal ob 8 Cent oder 25 Cent – bei beinahe allen Flaschen im Supermarkt oder am Kiosk fällt mittlerweile Pfand an. Seit Anfang des Jahres müssen Kunden nun auch bei Milchflaschen draufzahlen. Das hatte zunächst für Aufruhr gesorgt, da Milchrückstände in Flaschen deutlich schneller zu schimmeln und riechen anfangen als beispielsweise bei einer Limonade.

Auch gibt es mittlerweile erste Pfandautomaten, bei denen man sein gesamtes Leergut auf einmal hineinwerfen kann, anstatt alle Flaschen mühselig nacheinander hineinlegen zu müssen. Doch diese sind noch längst nicht in allen Discounter- oder Supermarktfilialen angekommen. Hier könnten Kunden daher eine Hilfestellung gebrauchen. Praktisch, dass es schon eine gibt.

Das sind die aktuellen Pfand-Bestimmungen:

Mehrweg-Bierflasche aus Glas (alle Größen): 8 Cent

Mehrweg-Bierflasche mit Bügel: 15 Cent

Mehrweg-Wasserflasche (Glas oder PET): 15 Cent, in Ausnahmefällen 25 Cent

Mehrwegflaschen für Saft oder Softdrinks: 15 Cent

manche 1-Liter-Weinflaschen: 2 oder 3 Cent

alle Einwegflaschen und -dosen: 25 Cent

Kaufland, Edeka & Co: Das hilft bei der Pfandrückgabe

Einige Pfandautomaten verfügen tatsächlich über ein sehr hilfreiches Detail: einen Haken. Dieser befindet sich direkt unter dem Flascheneinwurf. Dort kannst du deine Tasche oder den Beutel aufhängen und leichter die Flaschen entnehmen. Mit einer freien Hand mehr geht das gleich viel schneller.

Statt die Pfandtasche am langen Arm umständlich baumeln zu lassen oder sie auf den Boden abstellen und sich jedes Mal bücken zu müssen, geht die Pfandrückgabe effektiver von der Hand. Dann kannst du gleich zur Kasse und dir das Geld bar auszahlen oder mit deinem Einkauf verrechnen lassen.