Nächste Mogelpackung entlarvt – Kunden von Kaufland, Edeka & Co. hinters Licht geführt

Die Verbraucherzentrale Hamburg (VZHH) hat die Erdnuss Flippies von Funny Frisch zur „Mogelpackung des Monats Juli“ ernannt. Der Hersteller Intersnack reduzierte den Inhalt um 25 Gramm und erhöhte gleichzeitig den Preis. Verbraucher zahlen dadurch mehr für den beliebten Partysnack, der bei Kaufland, Edeka & Co. verkauft wird.

Wie „ruhr24.de“ berichtet, enthalten die Erdnuss Flippies nämlich nun 175 statt 200 Gramm. Die Variante Big Erdnuss Flippies wurde von 175 auf 150 Gramm verkleinert. Parallel stieg der Preis von 2,19 auf 2,29 Euro. Diese Preisanpassung macht die Snacks effektiv 20 bis 22 Prozent teurer – ein deutlich spürbarer Anstieg für Kunden von Kaufland, Edeka & Co.

Teurere Snacks bei Kaufland, Edeka & Co.

Intersnack hat zumindest die Verpackung verändert. Die Tüten der Flippies sind nun minimal kleiner, um den geringeren Inhalt zu rechtfertigen. Dennoch fehlt ein Hinweis auf die Mengenreduzierung. Supermarktkunden erfahren davon erst bei genauerem Vergleich. Auch bei anderen Produkten wie reduzierter Milka-Schokolade bleibt ein entsprechender Hinweis bei Kaufland, Edeka & Co. aus.

Dies ist nicht die erste Mengenanpassung von Intersnack. Bereits vor vier Jahren reduzierte der Hersteller die Füllmengen erheblich. Damals fiel der Inhalt der normalen Flippies von 250 auf 200 Gramm, die Big Flippies wurden von 225 auf 175 Gramm verkleinert. Trotzdem bleiben diese Snacks bei Kaufland, Edeka & Co. sehr gefragt.

Während der Preis vor vier Jahren noch bei 1,99 Euro lag, sind die Erdnuss Flippies heute über 64 Prozent teurer. Die Big Flippies kosten sogar 73 Prozent mehr. Intersnack begründete die Erhöhung mit steigenden Kosten. Laut „ruhr24.de“ widerspricht die Verbraucherzentrale Hamburg jedoch, da Rohstoffpreise für Mais und Erdnüsse in den vergangenen drei Jahren gesunken sind.

