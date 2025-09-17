Ist Kaufland nicht mehr up to date? Kunden fassungslos – „Hype ist schon vorbei“

Food-Trends kommen und gehen – oder? Vielen dürfte die Dubai Schokolade, die in allen Formen und Farben in Supermärkten und Discountern wie Kaufland, Aldi und Co. über die Theke ging, noch in denkwürdiger Erinnerung geblieben sein.

Kaufland scheint jetzt aber eine Reise in die Vergangenheit zu unternehmen. Denn auf einmal wirbt der Supermarkt-Riese ausgerechnet wieder mit einer Dubai Schokolade. Kunden können es nicht fassen.

Kaufland will es wissen

„So hast du den Dubai Style noch nicht gesehen“, findet der Konzern auf Instagram jetzt deutliche Worte. „Neu bei uns findest du die LINDT Dubai Style Chocolade in „Weiss“ und „70 % Cacao“, ist hier jetzt weiter zu lesen.

Doch für viele Kaufland-Kunden scheint der Begriff „neu“ hier ganz schön ausgereizt zu werden. „Dieser Hype ist schon vorbei, hört auf damit“, kommentiert sich ein Nutzer in Rage. „Wie teuer is die denn noch? Hype ist ja vorbei“, „Würde ich nicht kaufen viel zu teuer…so muss man sein Geld nicht rausschmeißen“ oder „Gar keine, ist mir zu teuer für nur eine Schokolade. Kann zwar verstehen das es von Lindt ist, aber ich gebe dafür keine 10€ aus für einmal Schokoladengenuss“, pflichten auch einige andere in der Kommentarspalte bei.

Für den ein oder anderen scheint der Hype aber auch noch nicht ganz vorbei zu sein. „Die dunkle Dubai Style Tafel ist mein absoluter Favorit“, freut sich so etwa eine Kaufland-Kundin. Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden …

Supermarkt-Kunden werden aufgeschreckt

