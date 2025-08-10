Neuer Food-Trend bei Kaufland – Dubai-Schokolade und Co. waren gestern!

Erst Dubai-Schokolade, jetzt Zuckerwatte – ein Geschmack, der viele in die Kindheit zurückversetzt. Doch Kaufland bringt diese Nostalgie jetzt in den Obstkorb. Mit den innovativen Cotton Candy Trauben bietet die Supermarktkette saisonales Obst, das genauso süß wie Zuckerwatte schmeckt und eine echte Neuheit darstellt.

Kaufland setzt neue Trends im Obstregal

Die Trauben punkten mit süßem, zuckrig-frischem Geschmack und minimaler Säure. Ursprünglich in den USA gezüchtet, stammen sie aus einer natürlichen Kreuzung der Concord-Traube und der Vitis Vinifera.

„Indem wir je nach Saison solche außergewöhnlichen Sorten anbieten, erhöhen wir nicht nur unsere Produktvielfalt, sondern tragen auch dazu bei, neue Trends im Bereich Obst und Gemüse zu setzen“, erklärt Jürgen Schartschinski, Bereichsleiter Einkauf Obst und Gemüse Kaufland.

Italienischer Anbau mit amerikanischen Wurzeln

Kaufland bietet saisonal Cotton Candy Trauben an. Foto: Kaufland

Heute werden Cotton Candy Trauben vor allem in Italien angebaut. Die ovale Form und der vanillige Karamellgeschmack machen sie zu einem Highlight im Kaufland-Sortiment. Die knackigen Beeren bieten eine kalorienarme Alternative zu Süßigkeiten und beweisen, dass Genuss und Innovation Hand in Hand gehen können.

Mit über 400 Obst- und Gemüsesorten erweitert Kaufland ständig sein Sortiment. Die Cotton Candy Trauben sind ein Beispiel dafür, wie die Supermarktkette auf außergewöhnliche Produkte setzt. So bleibt Kaufland für trendbewusste Obstliebhaber die erste Wahl.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.