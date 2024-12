Kaufland: Neues Produkt lässt Kunden ausflippen! „Hört doch auf mit dem Mist“

Ob ein möglicher Schimmel-Alarm, ein Mogel-Skandal oder gar ein Rechtschreib-Fiasko – immer wieder sorgen Supermärkte und Discounter für Aufregung und Aufsehen bei den zahlreichen Kunden.

Nun hat auch ein neues Kaufland-Produkt für reichlich Diskussionsstoff gesorgt. Viele sind sich sicher: Jetzt reicht’s.

Kaufland: Hype-Produkt für 5,99 Euro

Immerhin nimmt dieser Hype um das begehrte Produkt vielerorts Ausmaße an, die einen nur noch den Kopf schütteln lassen. Sei es das meterlange Anstehen und Campen vor den Läden, das Schmuggeln des begehrten Produktes, XXL-Angebote bei Ebay & Co., bis hin zu ausverkauften Regalen und genervten Supermarkt-Angestellten. Jetzt dürfte vielen klar sein – die Rede ist von der Dubai-Schokolade.

Und nachdem auch die Weihnachtsmärkte in NRW nicht verschont blieben (>>> wir berichteten), erobert jetzt ein weiteres Produkt aus Dubai die Supermarktregale. So teilt Kaufland mit, dass es ab sofort die Schokolade „Dubai Style“ zu kaufen gibt – rund 200 Gramm schwer und für stolze 5,99 Euro. Kein Wunder, dass die Discounter-Süßigkeit wie immer für reichlich Diskussionsstoff sorgt.

Kaufland: Dubai-Schokolade sorgt für Wirbel

„Die gekauften schmecken nicht. Wenn dann selber machen“, betonte ein kritischer User. „Der Trend geht mir am Arsch vorbei. Sorry dafür“, beschwerte sich auch ein weiterer Kaufland-Kunde. „Ach hört doch auf mit dem Mist“, schimpfte auch eine Person auf X (ehemals Twitter) über die Neuigkeit. Doch es gibt nicht nur Kritik – offenbar gibt es auch viele Fans der Dubai-Schokolade.

So meinte ein weiterer Follower der Discounter-Kette: „Eben gekauft.“ Und auch ein anderer fragte neugierig: „Gibts das in jedem Kaufland?“ Wieder ein anderer Kunde schrieb: „Das ist aber wirklich mal ein Preis, den man sehen kann. Wenn sie ähnlich wie Lindt schmeckt bzw. genauso gut, dann ist doch alles in Ordnung.“

Hier kannst du weiter User-Stimmen lesen:

