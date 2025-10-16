Kaufland-Kunde bekommt Hausverbot wegen Patzer beim Bezahlen – es geht um 19 Cent

Wenn jemand ein Produkt bei Kaufland, Aldi & Co. nicht bezahlt, und dann erklärt: „Oh, das habe ich wohl beim Abkassieren vergessen“ – dann wird der Kassierer oder der Ladendetektiv diese Ausrede wohl zunächst einmal anzweifeln.

Ganz grundsätzlich gesehen ist schließlich jedes Nicht-Bezahlen eines Produktes als potenzieller Diebstahl anzusehen. Und das kann jede Supermarkt-Filiale dann auch dank des Hausrechts mit entsprechendem Hausverbot für den Kunden bestrafen – je nach Schwere des Vergehens.

Diese Erfahrung machte kürzlich auch ein Kaufland-Kunde – auch wenn er die ganze Sache nur schwer bis gar nicht nachvollziehen kann..

Kaufland-Kunde bekommt Hausverbot

Auf „Reddit“ schrieb er, dass er gegen 7 Uhr morgens – pünktlich zur Ladenöffnung – in die Kaufland-Filiale seines Vertrauens ging, um dort seine Einkäufe zu erledigen. Beim Bezahlen an der SB-Kasse blieb jedoch ein Artikel in seiner Tasche unbezahlt – was dem Sicherheitsbeamten nicht verborgen blieb.

Worum es ging? Um ein kleines Stück Ingwer – Warenwert: 19 Cent. Eine Summe, die man problemlos nachbezahlen könnte, wenn man darauf aufmerksam gemacht wird. Aber der Sicherheitsman machte da nicht mit.

„Der Security-Mitarbeiter hielt mich auf, bat mich, ihm in den Nur-für-Personal-Raum zu folgen, und fragte mich, warum ich den Ingwer nicht bezahlt hätte“, erzählt der Kaufland-Kunde auf Reddit. Er erklärt das Übersehen des Gemüses damit, dass er an diesem Tag seine Brille nicht beim Einkauf getragen hatte. Doch das überzeugte den Sicherheitsmann nicht.

„Er notierte sich meinen Namen und meine Adresse und meinte zu mir, ich könne den Laden für drei Monate nicht betreten“, schreibt der Kunde auf Reddit. „Gibt es irgendeine Möglichkeit, diese Einschränkung wieder aufzuheben?“

Hausverbot wegen 19 Cent?

Natürlich kann jede Kaufland-Filiale von ihrem Hausrecht Gebrauch machen und Hausverbote aussprechen, wie sie es für richtig hält. Doch reicht dafür schon ein einzelnes 19-Cent-Produkt aus einem ansonsten regulär abbezahlten Einkauf aus? Unsere Redaktion hat Kaufland zu dem Vorfall angefragt, um zu erfahren, nach welchen Maßstäben Hausverbote für Filialen ausgesprochen werden können. Doch auf unsere Anfrage erhielten wir keine Antwort.

Die Community auf „Reddit“ rät dem Kunden daher als einzige Möglichkeit, direkt den Kontakt zu Kaufland oder zur Filialleitung zu suchen, dort den Vorfall zu schildern – und auf Kulanz zu hoffen, um das Hausverbot aufzuheben. „Gehe dabei so höflich wie möglich vor und mache es bald, damit das Videomaterial der Sicherheitskameras noch verfügbar ist“, schreibt ein Nutzer.