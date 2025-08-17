Kaufland macht es offiziell – DHL-Kunden werden jetzt hellhörig

In unserem stressigen Alltag sind praktische Lösungen gefragt, die Zeit sparen und das Leben erleichtern. Besonders beim Einkaufen bei Kaufland & Co. schätzen viele Menschen Services, die weit über den bloßen Warenkorb hinausgehen.

Eine neue Initiative zeigt, wie Innovation und Komfort Hand in Hand gehen können – und sorgt für echte Mehrwerte.

Kaufland als starker Partner

Das Unternehmen myflexbox bietet ein innovatives Konzept: Paketstationen, die von verschiedenen Dienstleistern wie UPS, DPD oder GLS genutzt werden können. Kaufland-Kunden erhalten dadurch flexible Möglichkeiten – Pakete können versendet, abgeholt oder retourniert werden. Kaufland erweitert das Angebot an seinen Standorten schrittweise, bis 2026 sind 300 Paketstationen geplant.

„Wir wollen unseren Kundinnen und Kunden ein möglichst komfortables Einkaufserlebnis bieten“, sagt René Wolf von Kaufland in einer offiziellen Pressemeldung. „Mit den für mehrere Anbieter offenstehenden Paketstationen finden sie neben bestehenden Serviceleistungen ein weiteres, interessantes Angebot.“ Kaufland verfolgt damit das Ziel, Einkaufen mit zusätzlichen Dienstleistungen wie dem Paketversand praktisch zu verbinden.

Zukunftsorientierte Lösungen bei Kaufland

Auch Jonathan Grothaus von myflexbox sieht in Kaufland einen idealen Partner. „Flexible Paketgeschäfte während des Einkaufs, das ist Kundennutzen pur“, betont er. Die offenen Paketstationen tragen nicht nur zur Entlastung des Lieferverkehrs in Städten bei, sondern bieten Kunden auch zusätzliche Vorteile. Kaufland setzt damit auf innovative Lösungen an frequenzstarken Standorten.

Die neuen myflexbox-Paketstationen sind bereits an zahlreichen Kaufland-Standorten in Deutschland verfügbar. Stand 11.8.2025 zählen dazu unter anderem Filialen in Städten wie Leipzig, Berlin oder Magdeburg, aber auch Orte wie Bad Dürrheim, Offenburg oder Gifhorn.

Insgesamt bieten dabei sowohl größere Metropolen als auch kleinere Städte Zugang zu diesem innovativen Service.

