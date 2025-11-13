Hype-Produkt bei Kaufland: Supermarkt rationiert Stückzahl pro Kunde

Paris-Fans aufgepasst! Ob der Eiffelturm, Disneyland oder einfach ein gutes Croissant – die französische Hauptstadt zieht schon immer Millionen Besucher an. Doch jetzt sorgt dort nicht etwa ein neues Wahrzeichen, sondern eine süße Frucht für riesigen Hype. Die Menschen stehen nämlich lange Schlange, und das nur wegen eines Desserts.

In Paris lösen sie regelmäßig Begeisterungsstürme aus. Und jetzt gibt’s die süße Versuchung tatsächlich auch bei Kaufland. Doch Achtung: Wer sich eines der begehrten Stücke sichern will, muss schnell sein. Denn der Supermarkt schiebt dem Ansturm einen Riegel vor – und hat eine strikte Regel eingeführt.

Dessert-Hype bei Kaufland: Viele denken sofort an Paris

Die meisten wissen es längst: Die Rede ist von Cédric Grolet – ein französischer Spitzen-Patissier. Er ist vor allem wegen seiner täuschend echt aussehenden Desserts berühmt – etwa Früchte aus Schokolade und Creme, die aussehen wie Äpfel, Zitronen oder Pfirsiche, aber im Inneren süße Mousses und Füllungen verbergen. Natürlich mussten die Süßmäuler nicht lange warten, bis die Desserts auch nach Deutschland & Co. kommen.

So findet man auf Instagram & Co. schon zahlreiche Videos und Anleitungen, wie man die verschiedenen Desserts zubereiten kann. Doch wer sich daran versucht, merkt schnell: Das ist nichts für Ungeduldige. Die Zubereitung dauert nicht nur ein paar Stunden, sondern oft mehrere Tage – klar, dass da viele lieber nur zuschauen, statt selbst den Schneebesen zu schwingen.

Achtung: Kommt es jetzt zu Hamsterkäufen?

Aber keine Sorge: Für den süßen Genuss musst du nicht extra nach Frankreich reisen. Denn die beliebten Frucht-Desserts gibt es jetzt auch bei Kaufland – und sorgen dort für echte Begeisterung. Seit Oktober sei das „Trend-Eis(…) als Aktion in den Sorten Mango, Zitrone, Pfirsich, Erdbeere und Traube erhältlich.“ Doch nicht nur das verrät eine Kaufland-Pressesprecherin gegenüber DER WESTEN, sondern auch, dass die Artikelmenge limitiert ist.

Das heißt, es gibt eine Mengenbeschränkung pro Kunde. Grund dafür ist, dass Kaufland versucht, dass möglichst viele Kunden etwas von dem Eis haben können. Doch die Kunden fragen nicht nur, wie viele Dessert sie kaufen können, sondern eben auch, wie es danach weiter geht: Kommen neue Sorten? Kommt es zu Hamstereinkäufen? Nun, auch darauf hat Kaufland gegenüber DER WESTEN eine Antwort. „Nach Abverkauf der aktuell bestellten Menge entscheiden wir, wie es weitergeht“, so das Unternehmen.

Somit ist klar: Die Kunden von Kaufland sollten zuschlagen, solange es das bekannte Eis noch geben wird – natürlich nur nach strenger Stückzahl-Vorgabe.