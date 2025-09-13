Kaufland-Kunden ignorieren Angebot: „Bezahle ich einfach nicht“

Auf Facebook stellt Kaufland stolz sein neuestes Angebot vor – und erntet prompt eine Absage der Kunden. Denn trotz des aktuellen Angebots sind die Butterkekse von LEIBNIZ für einige Kunden deutlich zu teuer geworden.

Bei Kaufland sind gerade die Butterkekse von LEIBNIZ im Angebot. Statt der üblichen 1,99 Euro kosten die Kekse aktuell nur noch 1,29 Euro. Richtig billig wird es für Nutzer der Kaufland Card, dem Treueprogramm des Supermarkts. Durch die exklusiven Rabatte kostet das Produkt nur noch 1,11 Euro.

Kaufland-Kunden sehen Preis „einfach nicht mehr ein“

Kaufland bewirbt das aktuelle Angebot mit den Worten: Da „freut sich dein inneres Kind“. Bei den Kunden stößt der Supermarkt jedoch auf gemischte Gefühle, die oft nur wenig mit Freude zu tun haben. Einige Nutzer kommentieren auf Facebook, dass sie sich über das Angebot freuen und die Kekse unglaublich „lecker“ finden.

Es gibt jedoch auch Kunden, die sich immens über den regulären Preis der LEIBNIZ Butterkekse beschweren. Eine Userin berichtet, dass sie die Kekse ohnehin „nur im Angebot“ kauft. Denn den regulären Preis sieht sie „einfach nicht mehr ein“. Entschieden schreibt sie: Das „bezahle ich einfach nicht.“

Leibniz Butterkekse erhalten nur ein „befriedigend“

Mit dieser Kritik ist die Kaufland-Kundin auch bei Weitem nicht alleine. Auch eine andere Nutzerin klagt an: „Ich esse die echt sehr gerne, aber bei dem Preis momentan für 1,99 Euro eine Packung lasse ich die liegen, leider.“ Auf den Hinweis von Kaufland, dass die Kekse gerade im Angebot sind, reagiert die Kundin nicht.

In einem Kommentar stimmt eine weitere Facebook-Nutzerin zu, dass die Kekse deutlich zu teuer geworden sind. Zusätzlich merkt sie an, dass die LEIBNIZ-Butterkekse kürzlich bei einem Test „durchgefallen“ seien. Die Rede ist vom „Öko-Test“, bei dem der Butterkeks nur die Note „befriedigend“ erreicht hat (Mehr dazu hier >>>).

Wenigstens kosten die Butterkekse von LEIBNIZ aktuell statt 1,99 Euro nur noch 1,29 Euro. Wer das momentane Angebot bei Kaufland nutzen will, sollte sich jedoch beeilen. Dieses gilt nämlich nur von Donnerstag (11. September) bis Mittwoch (17. September).