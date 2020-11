Kaufland: Kundin will Brötchen kaufen und ist entsetzt „Es gibt nichts Ekligeres“

Ekliger Anblick bei Kaufland!

Etwas anderes fällt einem zu diesem Bild einfach nicht ein. Eine Kundin will bei Kaufland einkaufen. Doch als sie die Waren mit einer Zange entnehmen will, wird ihr fast schlecht.

Die Kaufland-Kundin hat Hunger auf Brötchen. Die gibt es beim Discounter bekanntlich an der Selbstbedienungstheke. Drei Varianten zur Entnahme haben sich etabliert: Per Knopfdruck, mit Handschuhen oder mit einer Zange.

Kaufland-Kundin bricht Brötchenkauf ab

Da es die erste Variante bei Kaufland nicht gibt und die Packung mit Handschuhen leer ist, greift die Kundin zur Zange. Doch die ist einfach nur ekelig!

Bei Kaufland bedienen sich die Kunden an der Brötchentheke selbst. (Symbolbild) Foto: imago images / Jochen Tack

Auf der Facebookseite von Kaufland postet die Kundin ein Foto der Zange. Dazu schreibt sie: „Es wäre echt toll, wenn die Zangen mal gereinigt werden, auch schon, weil man nicht weiß, wer die Zange vorher in der Hand hatte und wo die schon überall war.“

Wer das Bild betrachtet, kann vollkommen verstehen, warum die Kundin sich gegen den Kauf der Brötchen entschieden hat. Denn auf der Zange von Kaufland kleben unbekannte Reste. Es sieht aus wie eine Mischung aus Zuckerguss und Blätterteig. Doch zu 100 Prozent weiß sie es nicht.

Das ist Kaufland:

gegründet 1968, Firmensitz in Neckarsulm (Baden-Württemberg)

das Unternehmen betreibt rund 1.300 Filialen, davon 667 in Deutschland und hat rund 132.000 Mitarbeiter

die Kette ist außerdem in Polen, Tschechien, Rumänien, Slowakei, Bulgarien, Kroatien und der Republik Moldau vertreten

ist ein Tochterunternehmen der Schwarz-Gruppe (ebenso wie Lidl)

Jahresumsatz: 21,42 Milliarden Euro (2018)

Auch wie lange die Zange nicht mehr gereinigt wurde, ist unklar. Die Kundin fasst zusammen: „Es gibt nichts ekligeres als diese Zangen.“

Was Kaufland dazu sagen? Der Discounter antwortet: „Wir können deinen Unmut sehr gut verstehen und möchten uns dafür entschuldigen, dass es in der Filiale offensichtlich Handlungsbedarf gibt. Daher möchten wir dein Feedback gerne an unser Kundenmanagement weiterleiten.“

Die aufgebrachte Kundin soll dafür die Adresse der Kaufland-Filiale und ihre Mail schicken.

Kaufland: Kein Einzelfall

Doch die Kundin ist nicht alleine. Eine weitere Frau meldet sich unter dem Post ebenfalls zu Wort. Sie sagt, in ihrer Kaufland-Filiale hat sie das auch schon öfters erlebt. Man sagte ihr, sie solle einfach Handschuhe benutzen. Doch die waren auch leer.

Auch sie soll eine Mail an Kaufland schicken. Dabei müsste doch gerade jetzt in Corona-Zeiten die Hygiene absolute Priorität haben. (ldi)

Ebenfalls interessant: Bei Kaufland, Aldi, Lidl und Co. gibt es wichtige Änderungen für Kunden. Grund: Corona. Was das genau bedeutet, liest du hier <<<