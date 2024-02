Kaufland-Kunden packen sich bei DIESEM Anblick entsetzt an den Kopf – „Ignoranz und Faulheit“

In den vergangenen Monaten haben Kunden von Kaufland, Aldi, Edeka und anderen Supermärkten wie Discountern beim Blick in das Regal schonmal große Augen bekommen. Und zwar weil ihre beliebte Ware fehlte. Grund dafür sind meist Preisstreitigkeiten zwischen Händlern und Herstellern.

Doch bei diesem Aufreger geht es um ein ganz anderes Thema. Ein Mann ist nämlich viel mehr entsetzt über das Verhalten einiger anderer Kaufland-Kunden.

Kaufland: Einkaufswagen-Irrsinn auf Parkplatz

Wie bei jedem Supermarkt oder Discounter gibt es vor den Filialen Häuschen, in denen die Einkaufswagen parken. Bei wem der Einkaufszettel länger geworden ist, der sollte sich so einen vor dem Betreten des Marktes schnappen. Für mindestens 50 Cent können die Einkaufswagen von ihren Ketten befreit werden. Nach dem Einkauf ist der Wagen natürlich wieder an seinen ursprünglichen Ort zurückzustellen, doch da haben manche Kunden wohl ihre ganz eigene Vorstellung, wo sich dieser befindet.

Denn ein Mann postete bei „X“ (ehemals Twitter) ein Bild davon, wie mehrere Einkaufswagen in zwei Reihen hintereinander eingereiht geparkt wurden. Soweit so gut, doch diese befinden sich nicht etwa in dem dafür vorgesehenen Häuschen, sondern außerhalb und gegenüber davon. Und es kommt noch schlimmer, denn die drahtigen Kästen mit Rollen unter Gestellen wurden auf einem Behindertenparkplatz abgestellt und könnten so einer in der Mobilität eingeschränkten Person ihren wichtigen Parkplatz wegnehmen.

https://twitter.com/trollpunk69/status/1758893516829155506/photo/1

„Faulheit und Ignoranz“

Der Urheber des Schnappschusses findet dafür sarkastische, aber deutliche Worte: „Mehr brauchen Sie über die Intelligenz von ⁦Kaufland-Kunden nicht zu wissen.“ Auch andere User können über das Bild nur den Kopf schütteln. „Das hat nichts mit Intelligenz zu tun, als mehr mit Faulheit und Ignoranz. So sind viele Kunden!“, meint eine Frau. Auch ein anderer Mann will dieses „Phänomen“ schon öfter beobachtet haben. „Jedes mal wenn ich arbeiten gehe. Wie ein Magnet. Fängt einer an…“, schreibt er.

Es handelt sich hierbei offenbar um einen Dominoeffekt. Fängt einer an, den Einkaufswagen an einen falschen Standort zu parken, kommen weitere und machen es ihm gleich, ohne einen Gedanken über die Sinnhaftigkeit dessen zu verlieren.